Recuperen part del rostre de la tomba d’Arnau Mir de Tost

La Fundació Arnau Mir de Tost ha recuperat part del rostre de la figura jacent del sepulcre d’Arnau Mir de Tost, un dels personatges més rellevants de la Catalunya medieval. La reintegració i presentació del fragment va tenir lloc ahir a l’església de Sant Vicenç d’Àger, on es conserva el sepulcre datat del segle XIV. La peça va aparèixer fa un any a la casa d’una família d’aquest municipi de la Noguera que, sense saber-ho, l’havia custodiat durant 100 anys.

Ara, dos dècades després de la restauració del sarcòfag d’Arnau Mir de Tost, es presenta un dels fragments que faltaven de la figura jacent de la tomba. “Es pot observar part dels llavis, el bigoti i les línies del somriure molt marcades. Dona una informació important sobre la fisonomia”, va destacar el restaurador i conservador de béns culturals Ramon Solé. Així mateix, va dir que, després de recuperar la peça, el sarcòfag “adquireix una nova dimensió” perquè permetrà aprofundir en la tipologia i l’estil de la tomba.

Així, va explicar que el fragment s’ha reincorporat amb un sistema “reversible” perquè en cas que apareguin noves peces del sarcòfag en un futur no se’n perjudiqui la restitució. “És possible que surtin restes. Tampoc no cal que es trobin en un context arqueològic, pot ser que en alguna casa hi hagi part d’aquests fragments”, va afirmar Solé. En aquest sentit, va fer una crida a aquelles persones que tinguin peces escultòriques als seus domicilis perquè ho comuniquin.

Precisament, la Montse, filla de qui va ser el secretari de la Fundació Arnau Mir de Tost, va dir que va trobar el fragment de manera casual fent neteja a la casa familiar després de la mort del seu pare. “Creiem que el meu rebesavi, que era farmacèutic i tenia accés a l’hospital de campanya habilitat a la col·legiata durant les guerres carlines, va agafar el fragment perquè no s’espatllés després d’un bombardeig. La peça va quedar en un racó i no se’n va dir res”. El projecte de restauració ha estat impulsat per la Fundació Arnau Mir de Tost amb la col·laboració de la parròquia de Sant Vicenç i l’ajuntament d’Àger.

El fundador de la Col·legiata d’Àger va ser una de les persones més rellevants de la Catalunya medieval. Segons el president de la Fundació Arnau Mir de Tost, Francesc Fité, el seu sepulcre va ser profanat en el marc de la Primera Guerra Carlina.