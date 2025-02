L’insomni per estrès laboral pot afectar també la parella, segons un estudi

Publicat per europa press Verificat per Creat: Actualitzat:

Els problemes laborals poden afectar no només el son dels empleats, sinó també el de les parelles, segons revela un nou estudi liderat per la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en col·laboració amb la Universitat d’East Anglia (Regne Unit) i la Universidad de Sevilla.

La investigació, publicada a la revista 'Journal of Interpersonal Violence', ha estudiat les vivències de treballadors espanyols i les seues parelles davant problemes en l’àmbit laboral, trobant que l’insomni pot ser contagiós. Quan una persona pateix dificultats per dormir a causa de problemes laborals, la seua parella també experimenta alteracions en el seu descans.

L’estudi indica que un dels factors clau és el rumiament, la tendència a pensar repetitivament en problemes laborals fora de l’horari de feina. Segons els investigadors, aquest patró de pensament impedeix la desconnexió mental necessària per a un descans adequat i, en prolongar-se en el temps, pot afectar el son de la parella.

"Els efectes de l’estrès laboral són acumulatius i no es limiten a l’individu, sinó que impacten la vida en parella", ha explicat el professor Alfredo Rodríguez-Muñoz, investigador principal de l’estudi.

"Quan una persona experimenta problemes laborals i no aconsegueix desconnectar, la seua parella també pot patir alteracions en el son, ja sigui per interrupcions en el descans compartit o per l’impacte emocional de conviure amb algú que no dorm bé", ha afegit l’investigador.

Per analitzar aquesta dinàmica, l’equip va realitzar dos estudis independents. En el primer, van seguir 147 empleats durant cinc dies consecutius, mesurant la seua exposició a problemes laborals, els seus nivells de rumiament i la qualitat del seu son. En el segon, van analitzar a 139 parelles durant un període de dos mesos per avaluar com l’insomni d’un dels membres podia afectar l’altre.

Els resultats van mostrar que les dificultats per agafar el son, els despertars nocturns i la interferència de l’insomni en la vida diària poden transmetre’s entre els membres d’una parella. Tanmateix, la satisfacció amb el son sembla ser menys susceptible a aquest efecte.

Els investigadors recomanen que les empreses adoptin estratègies per reduir l’estrès laboral i fomentar una cultura organitzativa saludable. A més, suggereixen que els empleats practiquin tècniques de desconnexió psicològica, com establir límits entre la vida laboral i personal o realitzar activitats de relaxació abans de dormir.