El truc senzill per netejar les ulleres sense ratllar-les ni entelar-les

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Moltes persones que utilitzen ulleres s’enfronten diàriament al mateix problema: lents entelades, tacades i plenes d’empremtes dactilars. Encara que sembli una tasca senzilla, netejar les ulleres de forma inadequada pot comprometre la visibilitat i fins i tot danyar les lents amb el temps.

Tanmateix, existeix una manera simple i efectiva de netejar-les utilitzant només dos ingredients que tots tenim a casa. Aquest truc casolà no només és econòmic, sinó que també manté les ulleres netes per més temps i elimina el greix, la pols i altres impureses sense danyar-les.

El secret és a la barreja de detergent suau i aigua

La clau per a una neteja profunda i segura de les lents està en la combinació de detergent suau amb aigua. El detergent és prou delicat per eliminar la brutícia i el greix sense afectar els tractaments especials de les lents, com l’antireflex o la protecció UV.

Per utilitzar aquesta tècnica, simplement agrega una gota de detergent suau en un petit recipient amb aigua a temperatura ambient. Després, submergeix les lents en la barreja o aplica-la amb un atomitzador. A continuació, esbandeix les ulleres i asseca-les amb un drap de microfibra, que no deixa anar borrissols i evita les esgarrapades.

Evita els productes agressius i els mètodes inadequats

A l’hora de netejar les ulleres, és important evitar l’ús de productes químics agressius, com l’alcohol o el sabó fort, ja que poden desgastar la capa protectora de les lents i fer-les més propenses a raions i taques. Així mateix, utilitzar la camisa, tovallons de paper o tovalloletes humides pot deixar esgarrapades a la superfície, reduint la vida útil d’aquest important accessori.

Un mètode accessible i pràctic per a una visió clara

Si pateixes d’ulleres constantment brutes i entelades, prova aquest mètode casolà i comprova com de fàcil que és mantenir-les netes sense danyar les lents. A més de ser una solució accessible, aquest truc ajuda a preservar la qualitat de les teues ulleres i garanteix una visió més nítida en el dia a dia.

Altres consells per a la cura de les teues ulleres

Guarda sempre les teues ulleres en un estoig protector quan no les estiguis utilitzant

Evita deixar-les de cap per avall sobre superfícies dures per prevenir ratllades

sobre superfícies dures per prevenir ratllades Neteja regularment la muntura i els coixins nasals per evitar l’acumulació de brutícia i greix

Ves al teu òptic de confiança per a revisions periòdiques i ajustaments de la muntura

Amb aquests senzills consells i el truc de neteja casolà, podràs disfrutar d’una visió clara i nítida durant més temps, sense preocupar-te pel desgast prematur de les ulleres.