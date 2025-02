El senyal de trànsit que confon a tres de cada quatre conductors i que s'estén per tota Europa

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La seguretat viària depèn en gran mesura del correcte coneixement i interpretació dels senyals de trànsit, un llenguatge universal que permet als conductors anticipar-se a possibles perills. Tot i això, la incorporació de nous senyals no sempre va acompanyada d'una difusió adequada entre els usuaris de les vies, la qual cosa pot generar situacions d'incertesa i risc.

Aquest és el cas del senyal P33, un dels més recents incorporats al codi de circulació europeu i que, segons estudis realitzats després de la seva implementació a França el 2011, resultava desconegut per al 75% dels conductors. La seva progressiva incorporació a les carreteres catalanes i de la resta de l'Estat espanyol planteja un repte informatiu i educatiu de primera magnitud.

Què significa realment el triangle amb un cotxe i línies paral·leles?

El senyal P33 presenta una iconografia aparentment senzilla però carregada de significat: un triangle amb vora vermella que conté la silueta d'un vehicle parcialment cobert per línies paral·leles a la part davantera. Aquesta representació gràfica pretén advertir els conductors d'un perill específic i potencialment molt greu.

Segons la definició oficial de la Direcció General de Trànsit, aquest senyal adverteix del "perill per la proximitat d'un tram en el qual freqüentment la circulació es veu dificultada per una pèrdua notable de visibilitat a causa de la boira, la pluja, la neu o fums". En altres paraules, estem davant d'un senyal que alerta sobre zones on les condicions meteorològiques adverses poden comprometre seriosament la seguretat.

Les línies paral·leles simbolitzen precisament aquesta reducció de visibilitat, representant gràficament com el conductor percebrà l'entorn en condicions de boira densa o precipitacions intenses. Un missatge visual que busca ser intuïtiu però que, paradoxalment, genera confusió entre molts usuaris de les carreteres.

L'evolució dels senyals de trànsit: adaptació als nous temps

La implementació d'aquest nou senyal no és fruit de l'atzar ni d'una decisió arbitrària, sinó que respon a un procés d'homogeneïtzació i modernització de la senyalització viària a escala europea. El P33 està destinat a substituir gradualment l'antic senyal de perill per boira, en un intent d'unificar criteris i fer més intuïtiva la comprensió dels perills a la carretera.

El Reglament General de Circulació justifica aquest canvi en la necessitat d'"adequar aspectes de la senyalització" als nous contextos de mobilitat i amb l'objectiu que tots els usuaris, independentment de la seva nacionalitat o idioma, puguin entendre de manera immediata el missatge d'alerta. Un esforç per crear un llenguatge visual universal que transcendeixi les barreres lingüístiques.

Aquest procés d'actualització no és exclusiu d'aquest senyal, sinó que forma part d'una estratègia més àmplia per adaptar les infraestructures viàries als reptes del segle XXI, incloent-hi l'augment del trànsit internacional i les noves tecnologies aplicades a la conducció.

Conseqüències del desconeixement: un risc evitable

El fet que un percentatge tan elevat de conductors desconegui el significat d'aquest senyal planteja importants qüestions sobre l'efectivitat de les campanyes informatives relacionades amb els canvis en la normativa viària. Si bé és cert que qui ha obtingut el carnet de conduir recentment hauria d'estar familiaritzat amb aquesta senyalització, la realitat mostra una important bretxa de coneixement.

Les condicions de baixa visibilitat són responsables d'un nombre significatiu d'accidents cada any a les carreteres catalanes, especialment en zones propenses a la formació de boires com la plana de Lleida o determinats trams de l'AP-7. Ignorar o interpretar incorrectament un senyal que adverteix precisament d'aquests perills pot tenir conseqüències fatals.

Experts en seguretat viària consultats subratllen la importància d'una formació contínua dels conductors, més enllà del moment d'obtenció del permís de conduir. Propostes com cursos d'actualització periòdics o campanyes específiques sobre nous senyals podrien contribuir a reduir aquesta preocupant estadística.

Implementació progressiva: on podem trobar ja el senyal P33

Actualment, el senyal P33 s'està incorporant de manera gradual a la xarxa viària catalana, amb especial atenció als punts negres per condicions meteorològiques adverses. Carreteres de muntanya com la C-16 al seu pas pel Berguedà, trams de l'Eix Transversal (C-25) o les proximitats de zones industrials amb emissions de fums són algunes de les ubicacions prioritàries.

El Servei Català de Trànsit ha iniciat la substitució progressiva de l'antiga senyalització, en un procés que s'espera completar en els propers anys. Mentrestant, els conductors poden trobar-se amb la coexistència d'ambdós senyals, el que pot contribuir a la confusió si no s'està adequadament informat.