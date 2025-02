Escena teatral lleidatana de premi

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Les companyies teatrals lleidatanes InHabitants i Campi Qui Pugui van ser guardonades la setmana passada a Gijón, en la 34 edició de la Fira Internacional d’Arts Escèniques per a Nens i Famílies FETEN, el certamen professional de referència a Espanya en l’àmbit del teatre familiar i per a tots els públics.

La companyia Campi Qui Pugui, que fa quatre anys ja va guanyar un dels premis d’aquesta fira internacional per la posada en escena del seu anterior espectacle, Camí a l’escola, va rebre en aquesta ocasió el guardó a la millor autoria per la seua nova proposta, Matres, un relat sobre la pèrdua de la mare en la infància, en el qual les dificultats i l’humor conviuen amb naturalitat. Es tracta d’una història basada en fets reals, molt personals i, alhora, molt universals. Des de Campi Qui Pugui van valorar aquest reconeixement que “premia la manera d’abordar un tema difícil per a la nostra societat, amb un text ben lligat i una posada en escena que va a favor de la història i l’amplia; un muntatge teatral escrit i creat de manera col·lectiva per tot l’equip”. La lleidatana Cristina Garcia, actriu i directora de la companyia conjuntament amb Jordi Pedrós, de Castellserà, va dedicar emocionada el premi a la mare, l’àvia i la tieta del seu soci, que “van ser la font d’inspiració de l’espectacle i que representen totes les dones que cuiden”.

‘Matres’, de Campi Qui Puigui, va rebre al festival de Gijón el premi a la millor autoria. - DAVID DEL VAL

Per la seua part, InHabitants va rebre el premi al millor muntatge de caràcter multidisciplinari per L’illa del tresor, l’espectacle que van estrenar en la passada edició de la Mostra d’Igualada i que van presentar en la versió en castellà al festival de Gijón. En aquest sentit, el certamen va voler destacar aquesta companyia sorgida de l’Aula Municipal de Teatre de Lleida per les diverses disciplines que treballa a l’escenari durant el desenvolupament d’aquest espectacle basat en el clàssic conte de Robert L. Stevenson. Així, els intèrprets no només donen vida a múltiples personatges sinó que es barallen a cops d’espasa com autèntics pirates, amb coreografies i cançons, i fins i tot graven els instruments que ells mateixos toquen, generant la música en directe que acompanya l’aventura del Jim, el protagonista. Un treball coral que desborda energia amb cinc intèrprets en escena. Erik Varea, actor i membre d’InHabitants, va voler compartir el premi amb tot l’equip artístic de L’illa del tresor i, sobretot, va agrair especialment el suport dels familiars del grup “perquè sense ells no seríem aquí”.

FETEN també va seleccionar en la seua programació una altra companyia de Lleida, Xip Xap, que va presentar el muntatge de titelles Sé tortuga. Així mateix, un altre clàssic del certamen, Los Titiriteros de Binéfar, van oferir a Gijón El abrazo.

Campi Qui Pugui i Festuc Teatre, candidates als Premis Max 2025

Campi Qui Pugui no només acaba de rebre el reconeixement del festival de Gijón per Matres sinó que aquest muntatge també és uns dels candidats als Premis Max de les arts escèniques espanyoles en la categoria d’obra per al públic infantil, juvenil o familiar. En aquesta llista exclusiva de 21 candidats de tot el país –de la qual pròximament el jurat elegirà els finalistes– figura una altra companyia d’èxit de Lleida, Festuc Teatre, amb una de les seues últimes propostes, Jo, Tarzan, espectacle basat en el personatge creat per Edgar Rice Burroughs el 1912 i popularitzat anys després en el cine. Val a destacar que en la categoria de millor espectacle de carrer aspira al Max la Cia. Pagans amb El valor de res, coproducció de FiraTàrrega i Fira Mediterrània.