On es poden veure totes les pel·lícules nominades als Premis Oscar 2025

Aquest diumenge 2 de març se celebrarà la gala dels Premis Oscar al Dolby Theatre de Los Angeles, organitzada per l’Acadèmia de Hollywood. Amb 13 nominacions, la inclassificable 'Emilia Pérez' de Jacques Audiard lidera una llista en la qual 'The Brutalist' de Brady Corbet i 'Wicked' de Jon M. Chu la segueixen de prop amb 10 nominacions cada una. Juntament amb aquestes, d'altres d’imprescindibles per als acadèmics com 'A Complete Unknown' de James Mangold, 'Cónclave' d’Edward Berger, 'Dune: Parte dos’ de Denis Villeneuve, 'Todavía estoy aquí' de Walter Salles, 'Nickel Boys' de RaMell Ross i 'La sustancia' de Coralie Fargeat completen la col·lecció de protagonistes d’una cerimònia en la qual es premiaran les millors pel·lícules de 2024.

On veure la gala

Movistar Plus+ retransmetrà la 97a edició dels Premis Oscar amb la catifa roja, la gala i una programació especial:

23:30 - 'La noche de los Oscar'

00:30/01:00 - Catifa roja

01:00/05:00 - Gal·la

María Gómez conduirà 'La Noche de los Oscar' amb els comentaris de Carlos Areces, Brays Efe, Ingrid García-Jonsson, Alberto Rey i María Escoté, i amb Cristina Teua a la catifa roja a Los Angeles. A més, el dilluns 3 de març Movistar Plus+ emetrà el programa especial 'El dia después de los Oscar'.

On es poden veure les pel·lícules nominades als Premis Oscar 2025

Repassem on veure tots els títols nominats dels Premis Oscar 2025 disponibles, ja sigui en pantalla gran o en plataformes:

13 nominacions

' Emilia Pérez ': En cines (28 de març a Movistar Plus+ i Filmin )

10 nominacions

' The Brutalist ': En cines

': En cines ' Wicked ': En cines

8 nominacions

'A Complete Unknown ': Estreno en cines el 28 de febrer

': Estreno en cines el 28 de febrer 'Cónclave': En cines

6 nominacions

' Anora ': En cines

5 nominacions

'La sustancia' : En cines, Movistar Plus+ i Filmin

: En cines, Plus+ i ' Dune : Parte Dos’: A Max i Movistar Plus+

4 nominacions

' Nosferatu ': En cines

3 nominacions

'Aún estoy aquí' : En cines i pròximament a Movistar Plus+

: En cines i pròximament a Plus+ 'Las vidas de Sing Sing ': En cines

': En cines 'Robot salvatje': En lloguer a Prime Video

2 nominacions

' Nickel Boys ': Estreno a Prime Video el 27 de febrer

': Estreno a el 27 de febrer ' Flow , un mundo que salvar' : En cines (el maig a Filmin )

: En cines (el maig a ) ' The Apprentice . La historia de Trump ' : En cines (2 de març a Movistar Plus+)

: En cines (2 de març a Plus+) 'A Real Pain ' : En cines

: En cines ' Gladiator II': En cines (De lloguer a Prime Video i Filmin )

1 nominació

'La chica de la aguja' : Estreno en cines el 21 de març

: Estreno en cines el 21 de març 'La semilla de la higuera sagrada' : En cines (el maig a Filmin )

: En cines (el maig a ) ' María Callas ': En cines

': En cines 'Septiembre 5' : En cines

: En cines ' Elton John : Never Too Late ': En Disney+

': En Disney+ 'Seis Triple Ocho ': A Netflix

': A 'A Different Man ': En cines

': En cines 'Alien: Romulus ' : En Disney+

: En Disney+ ' Better Man ': En cines

': En cines 'El reino del planeta de los simios’: En Disney+

En Disney+ 'Del revés 2 ( Inside Out 2)' : En Disney+

: En Disney+ 'Memorias de un caracol’: En cines

En cines ' Wallace y Gromit : La venganza se sirve con plumas’: A Netflix

A 'Black Box Diaries ': A Movistar Plus+ i Filmin

': A Plus+ i ' No Other Land ': A Movistar Plus+ i Filmin

': A Plus+ i ' Porcelain War ': Sense data d’estrena

': Sense data d’estrena ' Sugarcane ' : En Disney+

: En Disney+ 'Banda sonora para un golpe de estado’: Estrena a Filmin el 28 de febrer

' Emilia Pérez ', la gran favorita amb 13 nominacions

La pel·lícula francesa 'Emilia Pérez' del director Jacques Audiard parteix com la gran favorita dels Premis Oscar 2025 amb 13 nominacions, incloent millor pel·lícula, millor direcció i millor actriu protagonista per a Adèle Exarchopoulos. Aquest inclassificable film, a mig camí entre el thriller psicològic i el drama íntim, narra la història d’una jove que es veu embolicada en una espiral de violència i autodestrucció. Ja pot veure’s en cines i estarà disponible a partir del 28 de març a Movistar Plus+ i Filmin.

Les altres favorites: ' The Brutalist ', ' Wicked ', 'A Complete Unknown ' i 'Cónclave'

Després d’'Emilia Pérez', quatre pel·lícules més acaparen bona part de les nominacions. Amb 10 candidatures cada una, 'The Brutalist' de Brady Corbet i 'Wicked' de Jon M. Chu, adaptació del famós musical de Broadway, parteixen també com a importants contendents. Ambdues ja poden veure’s en cines.

Amb 8 nominacions els segueixen Complete Unknown de James Mangold, biopic sobre Bob Dylan que arribarà a les sales espanyoles el 28 de febrer; i 'Cónclave' d’Edward Berger, thriller d’intriga vaticana que ja pot veure’s a la gran pantalla.

Altres títols destacats ja disponibles en streaming o cines

Entre les pel·lícules nominades que ja estan disponibles en plataformes de streaming, es pot destacar 'La sustancia' a Movistar Plus+ i Filmin, la tornada de Demi Moore amb 5 nominacions; 'Dune: Parte Dos’ a Max i Movistar Plus+, l’esperada seqüela de Denis Villeneuve; o 'Robot salvaje' de lloguer a Prime Video.

En cines, es poden veure ara mateix altres títols nominats com 'Anora' (6 nominacions), 'Nosferatu' (4), 'Aún estoy aquí' (3), 'Las vidas de Sing Sing' (3), 'A Real Pain' (2), 'Gladiator II' (2), 'María Callas' (1), 'Septiembre 5' (1), 'A Different Man' (1) o 'Better Man' (1), entre d’altres.

Pròximes estrenes de pel·lícules nominades als Oscar 2025

