El parc automobilístic continua envellint: aquesta és l’edat mitjana dels turismes a Espanya

L’antiguitat mitjana dels turismes que circulen per les carreteres espanyoles ha assolit els 14,5 anys el 2024, segons revela un recent estudi elaborat per Ideauto a partir de les dades proporcionades per la Dirección General de Tráfico (DGT). Aquesta dada suposa un increment respecte als 14,2 anys registrats el 2023, la qual cosa evidencia el progressiu envelliment del parc automobilístic nacional.

L’informe destaca que els vehicles industrials presenten l’antiguitat més elevada, amb una mitjana de 15,1 anys, seguits de prop pels vehicles comercials, que se situen en els 14,7 anys. Per la seua part, els autobusos són els més joves del conjunt, amb una edat mitjana d’11,5 anys. José López-Tafall, director general d’Anfac, ha expressat la seua preocupació: "El mercat de vehicles a Espanya continua envellint i la mitjana d’antiguitat ja arriba a012ls 14,5 anys. De fet, el 2024 van seguir en circulació més de 8,5 milions de vehicles amb més de 20 anys d’antiguitat, la qual cosa resulta especialment preocupant."

Creixement dels vehicles amb més de 20 anys

Un dels aspectes més significatius que assenyala l’anàlisi d’Ideauto és l’augment del pes dels vehicles amb més de 20 anys d’antiguitat al parc automobilístic espanyol durant 2024. Aquests vehicles representen actualment el 27,7% del volum total, el que equival a 8,7 milions d’unitats, un 11,2% més en comparació amb les xifres registrades el 2023.

En contrast, els vehicles de menys de 5 anys d’antiguitat amb prou feines suposen el 16,4% del total, sent especialment reduït el seu pes en el segment de turismes, on representen únicament el 16,2% del parc.

Creixement del parc automobilístic espanyol el 2024

En termes generals, el parc automobilístic espanyol va experimentar un creixement de l’1,9% el 2024, assolint els 31,3 milions de vehicles. Aquest increment es deu, segons explica l’informe d’Ideauto, que "el saldo entre les noves altes i les baixes i/o desballestament surt positiu".

Desglossant per tipologies, els turismes es van xifrar en 26,4 milions d’unitats, amb un augment interanual de l’1,7%. Els vehicles comercials, per la seua part, van créixer un 2,7%, fins situar-se en els 4,1 milions. El creixement més gran en termes absoluts va correspondre als vehicles industrials, amb un increment del 3,4% i un total de 616.878 unitats. Finalment, els autobusos van sumar 64.097 exemplars, un 1,9% més que a l’exercici anterior.

Distribució per tipus de combustible

Quant a la distribució per tipus de combustible, el dièsel continua sent el predominant al parc automobilístic espanyol, amb una quota del 58,9%, el que suposa un lleuger descens del 0,5% respecte a 2023 i un total de 18.427.111 unitats. Els vehicles de gasolina, per la seua part, representen el 33,8% del parc, impulsats principalment pel segment de turismes.

Es pot destacar el creixement del parc de vehicles electrificats, que ha assolit les 495.086 unitats el 2024, la qual cosa representa l’1,7% del total. Dins d’aquest segment, els híbrids endollables (PHEV) són l’opció més acceptada pels conductors espanyols, amb 258.238 unitats (1% del parc), davant les 200.945 unitats de vehicles purament elèctrics (BEV), que suposen el 0,7% del parc total.