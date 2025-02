Adeu a les autoescoles? La DGT estudia permetre aprendre a conduir amb tutors no professionals

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

El tradicional model d’autoescoles a Espanya podria ser al caire d’una transformació radical. La Direcció General de Trànsit (DGT), sota la supervisió del Ministeri de l’Interior, està considerant adoptar un sistema similar al dels Estats Units, on els aspirants a conductors poden aprendre amb tutors no professionals en lloc de dependre únicament de les autoescoles. Aquesta proposta prové de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), que busca flexibilitzar l’ensenyament de la conducció i reduir els costos per als aspirants al permís de conduir.

Segons la CNMC, permetre que els futurs conductors practiquin amb familiars o amics, com ja passa en països com França, Portugal o Itàlia, podria millorar l’aprenentatge i facilitar l’accés al carnet, especialment en zones amb menor oferta d’autoescoles. L’informe també planteja altres mesures, com simplificar els requisits per obrir una autoescola, ampliar les opcions de formació online i digital, millorar la transparència en els exàmens i permetre que els mateixos alumnes gestionin els seus tràmits directament amb la DGT.

"La conducció acompanyada per un tutor no professional podria millorar l’aprenentatge", afirma contundentment la CNMC al seu informe. L’organisme destaca que la majoria dels sol·licitants del carnet de conduir són joves amb ingressos "per sota de la mitjana" i que, a moltes zones menys connectades, disposar d’un vehicle és clau per a la mobilitat.

La regulació actual de les autoescoles a Espanya

Sobre la regulació vigent de les autoescoles, la CNMC assenyala que a Espanya "només les autoescoles autoritzades poden ensenyar a conduir, mentre que a molts països del nostre entorn és possible practicar amb un tutor no professional." També indica que el sector està molt regulat i que hi ha marge per introduir canvis que ho facin més accessible i eficient.

Un altre aspecte clau abordat a l’informe és la gestió dels exàmens de conduir. La CNMC ressalta la importància de millorar la transparència del sistema i suggereix que els alumnes puguin gestionar directament les seues proves amb la DGT, en lloc de dependre de les autoescoles per a l’assignació de dates. "Es podria considerar assignar els exàmens als alumnes en comptes d’a les autoescoles", apunta l’informe.

El debat sobre el futur de la formació viària

La possibilitat d’aquests canvis ha obert un intens debat sobre el futur de les autoescoles. Mentre el Ministeri de l’Interior estudia la viabilitat d’aquestes mesures, el sector de la formació viària mostra la seua preocupació i total desacord pels possibles riscos d’eliminar l’obligatorietat de comptar amb instructors professionals.

La decisió final podria transformar per complet la forma en la qual s’obté el permís de conduir a Espanya. Si s’implementen les propostes de la CNMC, els aspirants a conductors tindrien més opcions i flexibilitat per aprendre a conduir, ja sigui amb tutors no professionals, a través de formació online o gestionant directament els seus tràmits amb la DGT.

Tanmateix, el sector de les autoescoles adverteix dels possibles riscos de prescindir de la formació professional i especialitzada que brinden els instructors actuals. Argumenten que la seguretat viària i l’adequada preparació dels futurs conductors podrien veure’s compromeses si es permet que persones sense la deguda qualificació assumeixin la tasca d’ensenyar a conduir.