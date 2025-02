Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Almacelles es disposa a viure quatre dies d’intensa celebració en què la música i els espectacles seran els grans protagonistes. La preuada aigua serà l’emblema d’aquesta festa, que comptarà amb una àmplia varietat de propostes per a tots els públics, segons informen fonts de l’ajuntament.

Entre els esdeveniments més destacats es troben la primera trobada gegantera, organitzada per la nova colla per a dissabte, i la segona nit de l’empresa i el petit comerç, que retrà homenatge avui als comerços locals que destaquen per la seua antiguitat o dinamisme. A més, el teatre tindrà un paper especial amb la representació d’"Agost" i els balls animats per orquestres com Maravella o Selvatana.

La música també estarà molt present amb un potent cartell que combina artistes com Claquera, Strenos Rock Band, Selva Band, els DJs Moncho, Erick Romero, Marsal Ventura i Abel Purroy, així com la cantautora local Olga Zoet. Altres esdeveniments inclosos a l’agenda gratuïta, a excepció del sopar, són la missa major cantada, les bitlles, petanca, una exposició de pintura i escultura i una de matinal 4x4.

Desfilada de carrosses i concurs de comparses

Un dels esdeveniments més icònics i esperats de la festa serà la desfilada de carrosses i el concurs de comparses, que sol congregar a una vintena de formacions i omplirà de color les Rambles d’Almacelles. Els artefactes locals podran optar a tres premis de 500€, 300€ i 200€, mentre que les tres millors comparses seran distingides amb 150€, 100€ i 75€ respectivament.

Concurs de pintura ràpida i canvis en el concurs de colles sardanistes

Una altra competició amb gran tradició és el concurs de pintura ràpida, que obre el calendari català en aquesta modalitat i se celebrarà aquest diumenge a partir de les vuit del matí. D’altra banda, el concurs de colles sardanistes desapareix de l’agenda festiva pròpiament dita i es trasllada al 9 de març, amb la cobla Vents de Riella posant el toc musical.

Propostes teatrals per a tots els gustos

El teatre també tindrà un paper destacat durant aquests quatre dies de festa. Demà a la nit, la sala Arca acollirà l’obra "Agost", de la companyia Celler Espectacles, que barreja tragèdia i humor negre en les complicades relacions familiars. Dissabte a la tarda, els més petits podran disfrutar de "Tarzan", un espectacle de titelles divertit i sensible a càrrec de Festuc Teatre, amb una escenografia i banda sonora màgiques que han estat guardonades en la 27a Fira de Teatre de Castella i Lleó.

Diumenge, l’acció teatral sortirà a cel obert amb "Zepelí", una peça de La Baldufa distingida en tot l’Estat. Un globus de 7 metres de llarg i 2,5 metres d’ample, propulsat per un petit vehicle, sobrevolarà els principals carrers d’Almacelles portant el públic a un viatge pels mons dels somnis i la imaginació. Aquest espectacle ha estat reconegut amb el premi nacional d’arts escèniques per a la infància i joventut 2020.