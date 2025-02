El majestuós castell d’un poble de Lleida llar de diversos llinatges i que encara està habitat

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Al cor de la província de Lleida s’erigeix un imponent testimoni de la història medieval: el Castell de Montsonís. Aquesta majestuosa fortalesa, construïda al segle XI, ha estat la llar de diversos llinatges al llarg dels segles i actualment és la residència d’estiu dels Barons d’Albi. El que distingeix a aquest castell és que, a diferència de molts d’altres, segueix habitat i obre les seues portes al públic, convertint-se en el primer castell privat d’Espanya en permetre visites.

Un viatge en el temps

En endinsar-se al Castell de Montsonís, els visitants són transportats a una època de cavallers, dames i batalles èpiques. La imponent torre d’homenatge, el preciós finestral gòtic de la façana principal i les diverses estances, com la cuina, el forn de pa, l’oratori privat i les habitacions per a pelegrins, són testimonis de la vida quotidiana de la noblesa medieval.

Una activitat al Castell de Montsonís.Lorena Metaute

Però el castell no només impressiona per la seua arquitectura, sinó també pels misteris que allotja. Els visitants queden intrigats per les cadenes que pengen de les parets de la masmorra, l’enigmàtica habitació del fugitiu, que compta amb finestra però sense porta, i el passadís secret que comunicava el celler amb el monestir de Salgar, ubicat a tres quilòmetres de distància.

Resistint el pas del temps

Malgrat el seu excel·lent estat de conservació, la història del Castell de Montsonís està marcada per destruccions i reconstruccions. Aixecat al segle XI pel comte d’Urgell Ermengol II per defensar el territori dels sarraïns, el castell va patir greus danys i va ser reconstruït en múltiples ocasions a causa de les guerres contra Castella al segle XIV i la Guerra dels Segadors al segle XVII.

Interior del Castell de Montsonís.

Gràcies a les rehabilitacions realitzades pels Barons d’Albi en els últims anys, el castell lluu com si hagués estat transportat directament des de l’Edat Mitjana. Els visitants poden explorar les sales on s’exposen tapissos i records d’altres èpoques, així com disfrutar de les magnífiques vistes des de la torre de l’homenatge.

Un poble amb encant medieval

El Castell de Montsonís no és l’únic atractiu de la zona. El petit i tranquil poble de Montsonís, envoltat de vistes meravelloses, conserva tota l’esplendor i elegància de temps passats. Altres llocs d’interès propers són el poble de Foradada, el Santuari de Salgar i els Búnquers de Foradada, que ofereixen una visita virtual.

Informació pràctica

Per a aquells interessats en visitar el Castell de Montsonís, les visites guiades estan disponibles entre setmana a les 12h i 17h (amb reserva anticipada), els dissabtes a les 12h, 17h i 18h, i els diumenges i dies festius a les 11h, 12h, 13h i 17h (amb reserva anticipada). Els preus de les entrades, que inclouen el servei de guia, comencen des dels 6,5€. És important indicar l’hora triada per a la reserva al moment de comprar les entrades en línia.

Més informació i entrades

El Castell de Montsonís no només és un testimoni de la rica història medieval de Catalunya, sinó també un lloc que convida a la imaginació i al descobriment. Una visita a aquest enigmàtic castell és una oportunitat única per submergir-se en el passat i experimentar la grandesa de la vida noble a la Catalunya medieval.