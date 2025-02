Els catalans utilitzen les xarxes socials 2,3 hores diàries, segons un estudi

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

El Col·legi del Màrqueting i la Comunicació de Catalunya i l'agència Imagina han presentat aquest dijous l’estudi ‘Xarxes Socials a Catalunya 2024’, que revela un augment d’usuaris fins a 6,4 milions, en contrast amb la tendència a la baixa al conjunt de l’Estat. L’estudi apunta que les xarxes Instagram i TikTok continuen en creixement, mentre que Facebook i X perden usuaris. El temps d'ús diari de les xarxes ha augmentat lleugerament, situant-se en 2,3 hores de mitjana per usuari, per sobre de la tendència a l’Estat i al conjunt d’Europa. La compra de productes a través de xarxes socials com Instagram i TikTok es consolida en una tendència seguida pel 84% dels usuaris.

La conclusió de l’estudi és que Instagram és la xarxa preferida pels catalans, mentre que LinkedIn manté el creixement tot mantenint el seu tarannà professional. “Aquestes xarxes estan canviant la forma en què els catalans consumeixen informació i interaccionen. El seu ús està influenciat per algoritmes i influenciadors, que juguen un paper clau en el consum digital”, han apuntat els responsables de l’informe.

La segona edició d’aquest treball posa en evidència que, tot i la saturació de continguts en algunes plataformes, les xarxes socials encara “són fonamentals per a la comunicació, el màrqueting i el comerç electrònic”. “El creixement del temps d'ús diari i la consolidació del ‘social shopping’ reafirmen el seu paper central en les estratègies digitals de les marques”, recorden des del Col·legi.