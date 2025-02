Els vapers serien igual o més perjudicials que els cigarros convencionals, segons un estudi

Publicat per europa press Creat: Actualitzat:

Un recent estudi dut a terme al Regne Unit ha revelat que els cigarros electrònics o vapers podrien ser igual o fins i tot més perjudicials per a la salut que els cigarros tradicionals. La investigació, liderada per Maxime Boidin a l’Hospital Metropolità de Manchester, suggereix que aquests dispositius augmentarien el risc de patir malalties cardiovasculars i demència, desafiant així la narrativa impulsada per la indústria del vapeig que els presenta com una alternativa de "dany reduït".

L’estudi va analitzar participants d’entre 18 i 45 anys amb nivells de condició física similars, a qui se’ls va sotmetre a proves d’esforç per mesurar l’elasticitat dels seus vasos sanguinis i el flux de sang cap al cervell. Els resultats van mostrar que tant el vapeig com el tabac provoquen un dany similar a les parets arterials, el que pot derivar en problemes cardiovasculars. A més, es va observar que el vapeig afecta el flux sanguini de manera similar al cigarro convencional, el que podria incrementar el risc de deteriorament cognitiu i demència a llarg termini.

Segons Boidin, aquests efectes negatius del vapeig podrien estar relacionats amb la inflamació provocada per la nicotina, combinada amb la presència de metalls i químics als líquids utilitzats als cigarros electrònics. L’investigador també ha assenyalat que part del problema rau en la naturalesa compulsiva i contínua del vapeig, ja que a diferència del cigarro convencional, que requereix pauses per encendre cada cigarret, els cigarros electrònics permeten una inhalació constant de nicotina i altres substàncies nocives sense interrupció, facilitant així un consum descontrolat.

Nofumadores.org adverteix sobre els riscos del vapeig

Davant d’aquestes troballes, l’associació Nofumadores.org ha instat a les autoritats sanitàries a prendre mesures urgents per frenar l’expansió del vapeig, especialment entre els joves, i evitar que Espanya segueixi el mateix camí que el Regne Unit. A l’esmentat país, més d’un milió de persones no fumadores han desenvolupat addicció a la nicotina a través del vapeig, a més de multiplicar-se per set el nombre d’usuaris de cigarros electrònics en els últims tres anys.

Raquel Fernández Megina, presidenta de Nofumadores.org, ha alertat sobre la desinformació difosa per la indústria del tabac i la nicotina sintètica, afirmant que "la idea de què el vapeig és un 95% més segur es basa en un estudi ple de conflictes d’interessos". A més, ha advertit que Espanya es troba "al mateix camí si no es prenen mesures urgents", ja que en els últims quatre anys s’ha duplicat l’ús d’aquests dispositius i un 54,6% de joves d’entre 14 i 18 anys els han provat.

Mesures proposades per frenar el consum de cigarros electrònics

Entre les mesures proposades per Nofumadores.org per fer front a aquesta problemàtica es troben:

Equiparar la fiscalitat d’aquestes noves formes de consum de tabac i nicotina amb les del tabac tradicional.

Prohibir la seua publicitat, promoció i consum en xarxes socials.

Vetar la seua venda a través d’internet i màquines expenedores.

Prohibir el seu consum als llocs on ja està prohibit fumar.

Fernández Megina ha subratllat la urgència de la situació, assenyalant que "cada minut que perdem en posar en marxa una legislació que freni aquest augment exponencial del consum de cigarros electrònics, bosses de nicotina i tabac escalfat, serà temps que guanya la indústria del tabac i la nicotina per enganxar a tota una nova generació de joves als seus letals productes".

Què són els cigarros electrònics o vapers ?

Els cigarros electrònics, també coneguts com a vapers o e-cigarettes, són dispositius que vaporitzen una solució líquida per ser inhalada. Aquests líquids solen contenir nicotina, així com altres components com propilenglicol, glicerina vegetal, aromatitzants i additius. Van ser introduïts al mercat com una alternativa suposadament menys nociva al tabac convencional, però estudis recents han posat en dubte aquesta afirmació i han alertat sobre els seus potencials riscos per a la salut.

Altres estudis sobre els riscos del vapeig

La investigació liderada per Maxime Boidin no és l’única que ha assenyalat els perills associats a l’ús de cigarros electrònics. Nofumadores.org també ha recordat les conclusions d’un altre estudi recent realitzat a la Universitat d’Ohio State (Estats Units), que assegurava que els fumadors duals, és a dir, els que combinen el consum de cigarros amb el de vapers, tenen fins 40 vegades més probabilitats de desenvolupar càncer de pulmó respecte a una persona que no fuma.

Aquestes troballes se sumen a la creixent evidència científica que qüestiona la seguretat dels cigarros electrònics i ressalta la necessitat d’implementar mesures regulatòries més estrictes per protegir la salut pública, especialment la dels més joves, que són el principal objectiu de la indústria del vapeig.