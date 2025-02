Un estudi revela els hàbits que milloren la salut del fetge sense medicació

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Un grup d’investigadors d’onze institucions de Sevilla i Valladolid (Estudi EHmet+DIA) ha descobert que certs hàbits alimentaris i d’estil de vida, com el consum de cafè o fruita seca, així com realitzar exercici físic o evitar l’alcohol, s’associen amb una millora de la salut hepàtica. Aquests canvis en l’estil de vida podrien fins i tot revertir malalties com la fibrosi, l’esteatohepatitis i l’esteatosi hepàtica.

L’estudi, presentat en el marc del 50 Congrés Nacional de l’Associació Espanyola per a l’Estudi del Fetge (AEEH), va analitzar l’impacte d’una intervenció basada en alimentació i exercici físic sobre la salut de 96 pacients amb la malaltia hepàtica coneguda com a fetge gras. Els resultats van confirmar la "positiva incidència" de la dieta mediterrània i els estils de vida saludables en l’evolució d’aquests pacients a tots els estadis de la malaltia.

Els científics van analitzar específicament el consum de cafè, fruita seca i alcohol, així com l’impacte de l’activitat física en patologies com l’esteatosi, l’esteatohepatitis, la fibrosi, la fibrosi significativa, la fibrosi avançada i la cirrosi. Van concloure que la intervenció amb dieta mediterrània i exercici físic estructurat promou la resolució de l’esteatohepatitis, la regressió de la fibrosi i la millora de l’esteatosi, sent la resposta "significativament major" en persones amb fibrosi avançada.

Resultats destacats de l’estudi

L’estudi va aconseguir resultats encoratjadors en els pacients que van seguir les pautes d’alimentació i activitat física recomanades:

Regressió d’almenys un estadi de fibrosi en el 36,7% dels pacients amb fibrosi.

dels pacients amb fibrosi. Resolució de l’ esteatohepatitis en el 43,8% dels casos.

en el dels casos. Millora de l’esteatosi en el 36,4% dels participants.

En l’anàlisi univariat, es va observar que el consum de fruita seca va ser "significativament superior" en pacients amb resolució de l’esteatohepatitis. D’altra banda, la millora de l’esteatosi es va associar a l’augment de l’activitat física i al menor consum de vi, mentre que la regressió de la fibrosi es va relacionar amb un consum de cafè més elevat.

En l’anàlisi multivariada, es va concloure que:

La regressió de la fibrosi s’associa a l’increment en el consum de cafè.

La resolució de l’ esteatohepatitis es relaciona de forma independent amb l’edat i el consum de fruita seca.

es relaciona de forma independent amb l’edat i el consum de fruita seca. La millora de l’esteatosi té a veure amb l’increment de l’activitat física.

Recomanacions dels investigadors

Basant-se en aquestes troballes, els investigadors recomanen augmentar el consum de cafè i fruita seca, evitar el consum d’alcohol i augmentar l’activitat física per millorar la fibrosi, l’esteatohepatitis i l’esteatosi hepàtica.

Fetge gras en persones amb pes normal

Durant la jornada del congrés, també es va presentar una investigació del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Santander), que va demostrar que existeix una part de la població amb pes normal que té cert risc de desenvolupar fetge gras, malgrat que aquesta condició se sol associar amb l’obesitat.

Encara que la prevalença del fetge gras en aquest tipus de població és "molt baixa" en comparació amb els pacients amb sobrepès o obesitat, sí que tenen un "significatiu" risc més important de patir fibrosi avançada. Per tant, els investigadors consideren necessari crear estratègies de detecció i maneig específiques per a aquest grup de pacients.