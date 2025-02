Mor Merche Mar, l’última gran vedet

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La vedet Merche Mar, figura icònica d’El Molino al Paral·lel de Barcelona, ha mort, segons van informar ahir fonts pròximes al teatre.

Va debutar molt jove a El Molino de Barcelona, l’any 1965, on va coincidir amb alguns dels artistes més destacats de l’època, com Johnson i Escamillo. Allà va portar a terme diversos espectacles durant la trajectòria de la sala com Las pícaras molineras, Pluma y peineta i Taxi al Molino.

Va estar treballant allà fins que la sala va tancar, l’any 1997, i va participar també en la reobertura el 2010 amb l’espectacle Made in Paral·lel.

Merche Mar sempre va evitar dir l’edat que en realitat tenia, fins i tot en el seu llibre de memòries titulat El Molino. Historias de una vedette. Va ser, d’altra banda, un referent de la comunitat LGTBI i una estrella en els espectacles de varietats de la ciutat.