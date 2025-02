La planta antiinflamatòria que utilitzaven les àvies per millorar la digestió i que es pot trobar a qualsevol camp de Lleida

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

La regalèssia, coneguda popularment com a "pega dolça", és una planta arbustiva originària de la conca mediterrània i l'Àsia Menor, el cultiu de la qual s'ha estès a gran part del món. L'arrel de la regalèssia és la part més valorada, ja que conté glicirrizina, un potent edulcorant natural amb propietats medicinals.

L'arrel de regalèssia destaca per les seves propietats antiinflamatòries, expectorants, demulcents, hipertensives i lleugerament laxants. A més, és rica en flavonoides, vitamina C, minerals i altres compostos beneficiosos per a la salut. La regalèssia s'utilitza habitualment en fitoteràpia per tractar afeccions respiratòries, digestives i fins i tot per alleujar símptomes de la menopausa i la depressió lleu.

No obstant, cal tenir en compte algunes contraindicacions a l'hora de consumir regalèssia. No es recomana per a persones amb hipertensió arterial, ja que pot provocar retenció de líquids i augment de la pressió sanguínia. També s'ha de limitar el consum en casos de diabetis tipus II, hepatitis, embaràs i lactància materna. Per evitar aquests efectes secundaris, es pot optar per regalèssia desglicirrizinada (DGL).

Com consumir regalèssia de manera segura i efectiva

Les arrels de regalèssia es poden consumir fresques o seques, en pols, processades a través d'hidrolats, en pastilles o en infusió. Per preparar una infusió digestiva, es pot barrejar regalèssia amb anís verd, milfulles, poliol blanc i farigola a parts iguals. Per a afeccions respiratòries, es recomana una mescla d'eucaliptus, farigola, molsa d'Irlanda, rosella, regalèssia i anís verd.

És important recordar que, tot i els seus beneficis, no s'ha d'abusar de la regalèssia ni prendre-la habitualment sense supervisió d'un professional de la salut. La Comissió Europea recomana no superar els 100 mg diaris de glicirrizina per evitar possibles efectes adversos.

La regalèssia en la medicina tradicional xinesa

En la medicina tradicional xinesa, la regalèssia es considera una herba "harmonitzant" que equilibra l'acció d'altres ingredients en fórmules herbals complexes. S'utilitza per tractar la tos, l'asma, les úlceres i la debilitat de la melsa i l'estómac. A més, es creu que té propietats tonificants i rejovenidores.