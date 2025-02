Més de 70 iniciatives pel 8M

Publicat per TATIANA FERNÁNDEZ Creat: Actualitzat:

Lleida ha organitzat un total de 73 activitats en commemoració del Dia Internacional de les Dones, que van començar dilluns passat i duraran fins al 29 de març. Les iniciatives inclouen l’acte institucional, que se celebrarà el 8 de març a les 12.00 h a la plaça 8 de Març, conferències, jornades, exposicions, concerts i accions de reivindicació sobre els drets de les dones, la igualtat de gènere i el lideratge femení.

Alguns dels actes que s’han previst són l’obra de teatre La punta de l’iceberg, a càrrec de la companyia La Virgueria, a l’Escorxador (7 de març); l’entrega del XVII Premi Mila de Periodisme per a la Igualtat de Gènere (11 de març); la Trobada de Dones i Emprenedoria, a l’Espai Orfeó (13 de març); i la Caminada de les Dones, una de les novetats d’aquest any que tindrà lloc als Camps Elisis (16 de març).

D’altra banda, també hi haurà un seguit d’accions participatives com l’“enganxada” de retrats fets per les internes del Centre Penitenciari Ponent (13 de març); la I Convenció de Barris Violetes de la FAVLL, amb dones dels barris de la ciutat i dels Cercles Violeta, a la sala Alfred Perenya (20 de març); i la visita a l’exposició Bruixes de dol amb Ivet Eroles a l’Institut d’Estudis Ilerdencs (28 de març). Així ho van anunciar ahir Carme Valls, regidora de Polítiques Feministes; Verònica Martínez, comissionada de Polítiques Feministes de l’Alcadia, i Isabel Hornos, cap a la Unitat Tècnica de la regidoria.