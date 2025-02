Tocata inaugura 'Girando Con... Amigos’ amb el concert de Shuarma

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La sala Tocata de Lleida es prepara per a una nit de música en viu amb el començament de "Girando Con...Amigos", un nou projecte musical creat pel fotògraf Rafa Ariño. L’esdeveniment inaugural comptarà amb l’actuació estel·lar de Shuarma, vocalista de la banda Elefante, seguida d’una sessió a càrrec del DJ Lisandro, teclista, guitarrista i corista del grup Dorian.

Juan Manuel Álvarez Puig, més conegut artísticament com a Shuarma, és un reconegut músic català que ha liderat Elefant des de 1994. Al llarg de la seua trajectòria, ha llançat diversos discos en solitari, com a "Univers", "el poder del fràgil" i "Esquerdes". Juntament amb Elefante, Shuarma ha gravat més d’una desena d’àlbums i ha realitzat gires internacionals en països com Mèxic, els Estats Units i Anglaterra. El 2007, va ser nominat a un Grammy Llatí pel disc "El Rinoceronte".

A més de la seua carrera musical, Shuarma ha col·laborat amb destacats artistes espanyols, entre ells Joan Manuel Serrat, Bunbury, Antonio Vega, Manolo García, Love of Lesbian i Izal. La seua presència a l’escenari de Tocata promet ser un dels moments cabdals de la vetllada.

Lisandro de Dorian , de l’escenari a la cabina del DJ

Després del concert de Shuarma, el públic podrà disfrutar d’una sessió musical a càrrec de Lisandro, integrant de la banda Dorian. Conegut pel seu treball com a teclista, guitarrista i corista, Lisandro demostrarà les seues habilitats com DJ, afegint un toc electrònic a la nit.

Una experiència audiovisual única

"Girando Con...Amigos" oferirà als assistents una experiència completa que combina música en viu, gastronomia i arts visuals. Durant l’esdeveniment, es projectaran en una pantalla gegant les fotografies que Rafa Ariño ha capturat al llarg de 14 anys, retratant les 64 bandes que formen part d’aquest ambiciós projecte musical.

L’entrada anticipada per a aquesta nit inaugural té un preu de 18 euros i pot adquirir-se directament a la sala Tocata. Amb el patrocini de marques com Royal Bliss, Cerveses Alhambra i el diari SEGRE, "Girando Con...Amigos" es perfila com una de les propostes musicals més interessants del panorama actual a Lleida.

Shuarma , una veu imprescindible del rock espanyol

Amb més de dos dècades de trajectòria musical, Shuarma s’ha consolidat com una de les veus més reconeixibles i respectades del rock en espanyol. Des dels seus inicis amb Elefante als anys 90, ha sabut evolucionar i reinventar-se, explorant diferents estils i col·laborant amb artistes de renom.

Les seues lletres introspectives, el seu carisma sobre l’escenari i la seua capacitat per connectar amb el públic han fet de Shuarma un referent indiscutible de l’escena musical espanyola.