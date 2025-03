Publicat per REDACCIÓN Creat: Actualitzat:

Solsona. Solsona es va emportar la pitjor part de les pluges i fins i tot va tenir pedra, cosa que va obligar a suspendre actes festius a la tarda. - OSCARBAYONA/REGIÓ7 Cervera. La capital de la Segarra va celebrar ahir la tradicional rua de Carnaval des de la plaça Universitat amb 7 comparses i 430 participants. - CARMINA MARSIÑACH La rua va concentrar 1.500 persones entre 36 carrosses i 10 comparses disfressades d’astronautes, pirates o abelles. - AJUNTAMENT D’ALPICAT Alpicat. Un grup de nens, nenes i adults es van disfressar com un ramat d’ovelles i el pastor per celebrar Carnaval i desfilar per la rua. - COMISSIÓ DE FESTES DE TREMP Tremp. Un grup de nens i nenes disfressats del joc Qui és qui? a la capital del Pallars Jussà. - AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA Mollerussa. Veïns de la capital del Pla van retre homenatge a la música disco dels anys setanta. - CYNTHIA SANS Pau Pi, rei del Carnestoltes a Lleida, va inaugurar la rua amb el tradicional discurs. - AMADO FORROLLA La Seu d’Urgell. Un drac xinès, en la celebració del Carnaval a la capital de l’Alt Urgell. - AMADO FORROLLA

Lleida va celebrar ahir el Carnaval mirant al cel per l’amenaça de pluges. La capital del Segrià les va esquivar i va poder celebrar la Gran Rua, mentre que altres municipis van haver de canviar de lloc i hora i fins i tot cancel·lar actes.

A Lleida ciutat, la rua va començar amb la concentració de les carrosses i comparses amb un nou recorregut que va començar a l’avinguda de les Garrigues (Camps Elisis), va seguir per la rambla d’Aragó i va concentrar 1.500 persones entre 36 carrosses i 10 comparses d’associacions. Els ciutadans van sortir al carrer per mostrar una gran varietat de disfresses originals i els assistents van gaudir de veure coneguts superherois com Batman o Spider-man, pallassos, animals com abelles o granotes, astronautes, personatges de pel·lícules com Mike Wazowski o fins i tot de sèries de moda com El joc del calamar.

Pau Pi va inaugurar la celebració convidant tothom a gaudir-la i va advertir que “a Lleida hi ha gent que està molt enfadada” ja que “els del futbol volen que l’alcalde negociï per continuar tenint el camp de la ciutat però de moment no hi ha gaire voluntat”, entre altres polèmics temes. En la rua un home va veure com des d’una carrossa tiraven papers amb dades confidencials i matrícules d’alumnes del col·legi Gili i Gaya i va explicar que ho denunciaria davant dels Mossos.

Solsona, que aquest any celebra el 40 aniversari de la penjada del ruc, va cancel·lar algunes de les activitats a la tarda per fortes precipitacions, mentre que la Seu va tenir més sort i la rua de la tarda, que va recórrer els carrers, va ser l’activitat principal de la jornada. Cervera va celebrar ahir la seua des de la plaça Universitat amb 7 comparses i 430 participants. Agramunt va viure ahir un altre carnaval multitudinari amb una rua que va aconseguir reunir 31 comparses i aproximadament 1.000 persones i Tàrrega va concentrar més de 1.500 persones distribuïdes en 19 comparses en la celebració, que en aquesta edició estava marcada amb el lema “Riu d’Ondeiro - Que ens pilli ballant!”.