Lleida celebrarà un pícnic al costat del Segre per promoure els productes de l’Horta

Lleida celebrarà el 29 de març un pícnic al costat del riu Segre per reivindicar els productes i productors de l'Horta, el cinturó agrari que envolta la ciutat. La proposta forma part de les activitats per celebrar el reconeixement de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia i preveu aplegar "milers" de persones de totes les edats, segons ha explicat a la presentació la directora tècnica de Turisme de Lleida, Mònica Terrado.

La jornada se celebrarà al parc del riu Segre i permetrà als participants degustar productes de l'Horta. També hi haurà música, exposicions de productes i una de fotografies antigues de quan l'Aplec del Caragol es celebrava al marge del Segre, a més de jocs infantils.

En el marc de la celebració de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia 2025, la iniciativa '12 mesos, 12 paisatges' dedica el mes de març a les zones de producció d'horta, com és l'Horta de Lleida, l'espai agrari que envolta la ciutat al llarg d'uns 5 quilòmetres a la rodona.

L'alcalde, Fèlix Larrosa, i la regidora de Cultura, Promoció de la Ciutat i Consum, Pilar Bosch, han afirmat que la celebració gastronòmica ha d'ajudar a posar en valor l'Horta, el "tresor verd" de la ciutat, i els seus 800 productors que fan de Lleida una "ciutat agrària".

L'homenatge als productes de l'Horta es farà a través de la samfaina, recepta que inclou bona part de les hortalisses que es cultiven a aquesta zona de la ciutat i que es pot trobar a receptes com la 'catxipanda', que se servirà a la jornada.

Per participar al 'Pícnic de l'Horta de Lleida', Turisme de Lleida ha posat a la venda uns kits que inclouen un barret i una motxilla, dins la qual hi haurà un entrepà, un got reciclable i un tiquet per a degustar la llonganissa i catxipanda. Al parc del riu hi haurà una barra per degustar sucs de l'Horta, una parada del Gremi de Forners de les Terres de Lleida i exposicions de productes de l'Horta. La reserva en línia dels kits té un preu de 10 euros, mentre que el mateix dia costaran 12 euros.

El pícnic també vol fer una mirada enrere i recordar les primeres edicions de l'Aplec del Caragol que se celebraven al costat del riu. Per això, a la zona també hi haurà una exposició fotogràfica amb instantànies de les passades edicions de la festa gastronòmica per excel·lència de la ciutat.

La cita gastronòmica arrencarà al migdia i s'allargarà fins a les 7 de la tarda. Durant el dia s'han programat una cantada de garrotins i sessions de discjòqueis. També hi haurà una exposició de tractors antics i activitats infantils, com ara tirades de bitlles.

La zona del pícnic estarà coberta per un "mantell gegant", ha explicat la directora tècnica de Turisme de Lleida, que ha afegit que esperen que la celebració agafi unes "magnituds colossals" i aplegui "milers de persones".