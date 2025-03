Tecnologia lleidatana al Mobile

Publicat per SegreACN Creat: Actualitzat:

Les grans tecnològiques van aterrar ahir al Mobile World Congress (MWC) de Barcelona un any més amb novetats marcades per la intel·ligència artificial i la integració en diferents indústries com la robòtica o la mobilitat. Fins dijous, més de 2.700 empreses omplen els passadissos del congrés amb innovacions com ulleres intel·ligents i drons urbans, entre les quals hi ha firmes lleidatanes, com Lleida.net, Grup Saltó, Eurecat, UniSCool, Lueira, Ingroup, FastFest i Invelon. Aquesta última va presentar un robot humanoide G1, fabricat per l’empresa xinesa Unitree i amb la programació de la companyia lleidatana Invelon. Una màquina d’1,30 metres i 35 quilos que interactua amb els assistents. Els saluda, balla amb ells i fins i tot fa alguna passada de pilota. Per la seua part, Eurecat presenta el robot assistencial Jana, capaç de reconèixer cares i analitzar l’entorn per establir una connexió natural amb les persones, amb l’objectiu de facilitar la comunicació en entorns clínics. Sobre això, el director de la Unitat de Robòtica i Automatització d’Eurecat, Daniel Serrano, destaca que Jana “és un clar exemple de com la robòtica social i la intel·ligència artificial poden transformar la manera com les persones interactuen amb la tecnologia, humanitzant la innovació i atansant-la a la societat”. També presentarà noves solucions d’identitat digital l’empresa Lleida.net mentre que el Grup Saltó és una de les 50 empreses tecnològiques de l’Estat que integren el Pavelló d’Espanya.

A la primera jornada, els nous dispositius mòbils van compartir protagonisme amb altres avenços, amb omnipresència de la IA. Una de les innovacions que va captar més mirades va ser la possibilitat de conduir des de la fira un vehicle situat a Màlaga i un altre a Finlàndia.

Un avatar d’una agent que recull denúncies en deu idiomes

Els Mossos d’Esquadra van presentar ahir un avatar d’una agent de policia virtual capaç d’interactuar amb els ciutadans i recollir denúncies en 10 idiomes. Amb el nom de Mia, és capaç de redactar les denúncies i compta amb un catàleg d’una dotzena de tipologies delictives a l’hora de cursar-les a la futura Comissaria Virtual. Altra de les innovacions és un prototip de vehicle que integra un sistema de comunicacions d’alta capacitat que permet llegir matrícules ràpidament a través de càmeres, fer emissions en directe a la sala de comandament, consultes a la base de dades policial i porta un dron integrat.

Així mateix, els visitants van poder conèixer i provar un nou model predictiu de resposta que el cos ha dissenyat i que incorpora sistemes d’anàlisi basats en IA.

Prova pilot de Salut per orientar en el diagnòstic amb IA

La conselleria de Salut va mostrar ahir al MWC el seu pla pilot amb intel·ligència artificial per ajudar els professionals en l’orientació diagnòstica i terapèutica i que vol estendre durant aquest 2025 a tots els professionals sanitaris de la Primària.

Aquest pla pilot amb IA Supert clínic s’ha testat amb 280 professionals de Primària de tot Catalunya i l’eina està integrada a la història clínica de l’orientació primària i permet als professionals poder tenir una orientació basada en guies de pràctica clínica. Salut ja ha avaluat el grau de satisfacció d’aquesta nova eina i ha estat “alta”, per la qual cosa ara vol fer-la arribar a la resta de professionals. També està treballant amb altres eines basades en IA que presentarà pròximament.