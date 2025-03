Cervera acollirà l’acte central del 8M amb un itinerari contra la “realitat silenciada”

Publicat per Carmina Marsiñach Creat: Actualitzat:

Cervera acollirà divendres l’acte central del 8M, Dia Internacional de les Dones, a la demarcació de Lleida, que per primera vegada es descentralitza de la capital del Segrià. Consistirà en un itinerari per reivindicar la realitat de les dones, en moltes ocasions silenciada, a través de textos i poemes de l’escriptora cerverina Rosa Fabregat, que va morir el passat 31 de desembre. L’acte Simplement perquè són dones. Una realitat silenciada està organitzat conjuntament per la Paeria de Cervera, el consell comarcal de la Segarra i el departament d’Igualtat i Feminismes i es va presentar ahir a la Casa Museu Duran i Sanpere.

El recorregut de divendres començarà a les 18.30 hores a la plaça Joan Salat i farà parades al carrer Guinedilda, la Universitat, la plaça Santa Anna, el Museu de Cervera, la casa natal de Rosa Fabregat i la plaça Major, i a més comptarà amb l’acompanyament musical del Conservatori de Cervera. L’objectiu de l’itinerari és posar en relleu la figura de Rosa Fabregat i altres dones com Maria Antònia Ibarra, impressora de la Universitat, o Elisa Sanpere i Hermínia Grau, dos figures femenines de la Casa Duran i Sanpere. És cas de pluja, l’acte es traslladarà a la Casa Museu Duran i Sanpere.