La Guàrdia Civil alerta d’una nova estafa que utilitza alertes de l’Aemet

La Guàrdia Civil ha emès aquest dimecres una advertència sobre una nova modalitat d’estafa que aprofita la preocupació ciutadana per l’actual temporal de pluges. Els delinqüents estan utilitzant les alertes meteorològiques de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) com a ganxo per obtenir informació personal de les víctimes mitjançant l’enviament de missatges SMS fraudulents.

El missatge enganyós que arriba als telèfons mòbils alerta que "es preveu una tempesta severa a la seua regió" i inclou un enllaç a una pàgina web on suposadament es pot descarregar una aplicació que simula ser oficial de l’Aemet. Davant d’això, la Guàrdia Civil ha estat taxativa a les seues xarxes socials: "No cliquis", ja que es tracta d’un intent d’estafa que aprofita l’actual situació d’avisos per pluges intenses.

La pàgina fraudulenta sol·licita dades personals amb la promesa de proporcionar informació meteorològica específica per a la zona geogràfica de l’usuari. "Cal anar molt amb compte amb els missatges que reps. Protecció Civil simplement alerta de la informació meteorològica. Mai no et demanaran dades personals", ha conclòs la Guàrdia Civil en el seu comunicat.

Com identificar aquest tipus d’estafes

Aquest tipus de frau forma part de les tècniques de phishing cada vegada més sofisticades que aprofiten situacions d’alarma o preocupació ciutadana. Els ciberdelinqüents utilitzen esdeveniments d’actualitat, com el temporal que afecta diverses regions espanyoles, per donar credibilitat als seus enganys i aconseguir que les víctimes actuïn impulsivament.

Les autoritats recomanen verificar sempre l’autenticitat de les comunicacions oficials accedint directament a les pàgines web oficials (com aemet.es) en lloc de fer-ho a través d’enllaços rebuts per missatgeria. A més, recorden que els organismes oficials no sol·liciten dades personals a través de missatges SMS o aplicacions no verificades.