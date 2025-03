El MWC presenta un videojoc de realitat virtual 'made in' Lleida per prevenir l’assetjament

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’empresa lleidatana Group Saltó va presentar aquest dimarts al Mobile World Congress un videojoc de realitat virtual dissenyat per fomentar la salut mental infantil i prevenir situacions de violència com el bullying i el ciberassetjament. Ha estat desenvolupat amb la Universitat de Girona i utilitza estratègies avalades científicament per ensenyar els nens i nenes a reconèixer i gestionar les seues emocions.

Per la seua part, Eurecat ha desenvolupat un dispositiu intel·ligent per a la prevenció de caigudes de persones grans. En el marc del saló que se celebra a Barcelona, es va presentar un informe d’Acció que assenyala que les empreses catalanes del sector tecnològic i digital generen un volum de negoci de gairebé 40.000 milions d’euros, un 14% més que el 2022.

La intel·ligència artificial és la protagonista d’aquesta edició i els experts asseguren que potenciarà la robòtica en un “futur pròxim”, sobretot en l’àmbit assistencial.