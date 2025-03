Viatges al Regne Unit: aquest és el document que serà imprescindible a partir de l'abril

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

El Regne Unit ha començat a acceptar sol·licituds per a l'Electronic Travel Authorisation (ETA), el nou document que serà imprescindible per a tots els ciutadans de la Unió Europea que vulguin entrar al territori britànic a partir del 2 d'abril de 2025. Aquest permís digital, que té un cost de 10 lliures esterlines (aproximadament 12 euros), s'ha d'obtenir prèviament al viatge i representa un canvi significatiu en els requisits d'entrada al país després del Brexit.

Les autoritats britàniques han habilitat des del dimecres 5 de març la plataforma digital per sol·licitar aquest document, que no és un visat convencional sinó una autorització digital vinculada al passaport. L'ETA forma part de la nova estratègia migratòria del Regne Unit que pretén tenir un control més exhaustiu de totes les persones que entren al país, inclosos els visitants per motius de turisme o negocis.

Com sol·licitar l'Electronic Travel Authorisation?

El procés per obtenir l'ETA s'ha dissenyat per ser completament digital i accessible per a tothom. Els viatgers poden tramitar la sol·licitud a través del portal oficial del govern britànic o mitjançant l'aplicació mòbil específica. És important tenir en compte que aquesta gestió només es pot realitzar en línia i cal fer-la amb antelació suficient al viatge.

Un cop enviada la sol·licitud, el sistema enviarà un correu electrònic de confirmació de recepció. El temps de processament pot variar des d'uns minuts fins a tres dies laborables, depenent del volum de sol·licituds o si es requereix alguna verificació addicional. L'autorització s'associa electrònicament al passaport, per la qual cosa no caldrà portar cap document físic addicional durant el viatge.

Tot i això, els experts en viatges recomanen guardar una còpia de la confirmació, ja sigui impresa o al mòbil, per si es produís qualsevol incidència durant els controls fronterers.

Qui necessita l'ETA per entrar al Regne Unit?

L'obligatorietat d'aquest nou permís afecta tots els ciutadans espanyols i de la resta de països de la Unió Europea que no disposin d'un visat específic o residència legal al Regne Unit. La normativa no fa excepcions per edat, així que fins i tot els nadons i menors hauran de disposar del seu propi ETA per poder entrar al país.

Cal destacar que aquest permís només serveix per a estades curtes que no superin els sis mesos de durada, ja siguin per motius turístics, de negocis o visites familiars. Les persones que pretenguin establir-se al Regne Unit, estudiar-hi programes de llarga durada o treballar-hi hauran de sol·licitar el visat corresponent segons la seva situació particular.

És important assenyalar que els viatgers que ja es trobin en territori britànic abans del 2 d'abril de 2025 no estaran obligats a obtenir l'ETA per a aquella estada concreta, però sí que l'hauran de sol·licitar per a futures visites un cop la mesura entri en vigor.

Quant costa l'ETA i quina vigència té?

Actualment, el cost establert per obtenir l'Electronic Travel Authorisation és de 10 lliures esterlines, aproximadament 12 euros. Tanmateix, el govern britànic ja ha anunciat que té previst incrementar aquesta tarifa fins a les 16 lliures (uns 19 euros), tot i que encara no s'ha confirmat quan es farà efectiu aquest augment.

Pel que fa a la validesa del document, l'ETA tindrà una vigència de dos anys des de la seva emissió, sempre que el passaport al qual està vinculat continuï en vigor. Si el passaport caduca abans d'aquest termini, l'autorització també perdrà la seva validesa automàticament.

Durant el període de vigència, el viatger podrà realitzar múltiples entrades al Regne Unit sense necessitat de sol·licitar un nou permís cada vegada, sempre que compleixi amb les condicions d'entrada i no superi els sis mesos d'estada consecutiva.

Cal l'ETA per fer escala al Regne Unit?

Un dubte freqüent entre els viatgers és si també cal obtenir l'ETA en cas de fer només una escala en territori britànic. La resposta és afirmativa en la majoria dels casos: si durant l'escala s'ha de tornar a facturar l'equipatge o passar pel control fronterer, serà obligatori disposar d'aquesta autorització.

Tanmateix, existeixen algunes excepcions. Els passatgers en trànsit que no surtin de la zona internacional de l'aeroport —com pot succeir en determinades terminals dels aeroports de Heathrow o Manchester— podrien estar exempts d'aquest requisit. En tot cas, les autoritats britàniques recomanen consultar directament amb la companyia aèria per confirmar si es necessitarà l'ETA en cada cas particular.

Altres requisits per entrar al Regne Unit després del Brexit

A més de l'ETA, cal recordar que des de la sortida efectiva del Regne Unit de la Unió Europea, tots els ciutadans comunitaris han de presentar obligatòriament el passaport en vigor per entrar al país. El DNI espanyol o altres documents d'identitat nacionals ja no són acceptats com a documents vàlids per creuar la frontera britànica.

El passaport ha de tenir una validesa mínima durant tota l'estada prevista, tot i que, a diferència d'altres països no comunitaris, el Regne Unit no exigeix que el document tingui una validesa mínima de sis mesos a partir de la data d'entrada.

Addicionalment, els viatgers podrien ser requerits a demostrar que disposen de fons suficients per a la seva estada i bitllets de tornada, encara que aquests requisits s'apliquen de manera discrecional pels agents d'immigració.

Quins documents són necessaris per sol·licitar l'ETA?

Per completar la sol·licitud de l'Electronic Travel Authorisation cal tenir a mà els següents documents i informació:

- Un passaport biomètric en vigor

- Una adreça de correu electrònic vàlida

- Una targeta de crèdit o dèbit per abonar la taxa

- Dades personals completes

- Informació sobre l'ocupació actual

- Detalls sobre visites prèvies a altres països

El procés inclou també la presa d'una fotografia del rostre i l'escaneig de la pàgina biomètrica del passaport mitjançant la càmera del dispositiu utilitzat per realitzar la sol·licitud.

Què passa si viatjo sense l'ETA després del 2 d'abril?

Les conseqüències de viatjar al Regne Unit sense haver obtingut prèviament l'ETA a partir de la data d'implementació poden ser severes. Les companyies aèries, marítimes i d'altres mitjans de transport estan obligades a verificar que els passatgers disposen de tota la documentació necessària abans d'embarcar, incloent-hi l'ETA.

Els viatgers que intentin entrar al país sense aquesta autorització podrien veure's denegada la possibilitat d'embarcar en origen o, en el pitjor dels casos, ser retornats al seu país de procedència si aconsegueixen arribar a la frontera britànica sense el document. A més, aquesta situació podria generar antecedents negatius que complicarien futures sol·licituds d'entrada al Regne Unit.