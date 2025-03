Desigualtat en tasques i cures: només el 18,6% dels lleidatans majors de 16 anys diuen assumir la major part de la feina domèstica

Publicat per Laura García Redactora Segre Imatges: Magdalena Altisent Creat: Actualitzat:

Les dones dediquen 15 hores més a la setmana que els homes a les tasques de casa i a la criança. Així resa un dels missatges que s’inclouen dins de la campanya institucional del departament d’Igualtat i Feminismes amb motiu del 8M, sota el lema Tan senzill com feminisme. Una realitat que avalen les estadístiques. Segons les últimes dades publicades per l’INE, corresponents al 2021, la igualtat en la cura de la llar i de la família està encara lluny. Així, l’Enquesta de Característiques Essencials de la Població i Habitatges assenyala que només el 18,6% dels lleidatans majors de 16 anys asseguren assumir la major part de les tasques domèstiques. Un percentatge que en el cas de les dones a la mateixa franja d’edat s’eleva fins al 51,5%.

Pel que respecta als homes, el percentatge dels que assumeixen una càrrega important i dels que admeten que no participen en res, que se situa en el 15,3% (quan en les dones és del 5,18%), és pràcticament el mateix. Si només s’observen les dades sobre la població que assegura que no fa res a casa, és significatiu que a la franja d’edat dels 40 als 59 anys el percentatge sigui del 10,3% dels homes i en les dones no arriba ni a l’1%. Al costat contrari, de les persones que assumeixen la major part del treball domèstic, a partir dels 60 anys, ho fan el 17,94% dels homes davant el 63% de les dones. L’estadística de l’INE també contempla la cura de menors o persones dependents de la població que conviu amb altres persones. Només el 2,41% dels lleidatans assegura que assumeix la major part de la càrrega davant el 15,9% de les dones.

Precisament, Oxfam Intermón va publicar ahir un informe que assenyala que un 37,1% de les dones a Espanya assumeix sempre o gairebé sempre la cura dels fills i filles davant un 5,6% dels homes. Així mateix, indica que el 39% de les dones es fa càrrec de forma habitual de la cura quotidiana de persones grans o en situació de dependència, davant el 24% dels homes. Entre altres dades, l’informe també mostra que el 50,9% de les dones es declaren satisfetes amb la seua vida laboral, davant el 65,5% dels homes. Així mateix, revela que les dones fan menys exercici, tenen més dèficit de son i gaudeixen de menys temps de lleure que els homes. A més, el 9,4 per cent de les dones assenyala dedicar-se exclusivament a les tasques domèstiques i de cures no remunerat davant el 0,4 per cent dels homes.

Tàrrega fa memòria històrica del moviment feminista

L’ajuntament de Tàrrega farà memòria històrica del moviment feminista en el marc del 8M amb l’edició d’un llibret divulgatiu a més de vuit cartells reivindicatius i un programa d’activitats que començaran dissabte amb l’acte institucional a la plaça Major i amb iniciatives fins al 22 de març vinent.

Per la seua part, Balaguer acollirà demà l’acte institucional a la plaça del Mercadal. A la tarda, a partir de les 17.00 hores, el centre cívic Eixample acollirà l’espectacle Dones en dansa, a càrrec de Factoria del Moviment, i a les 19.00 hores es farà el taller Cosim en tribu. Dissabte s’ha programat la xarrada Sostres de vidre i baixa representativitat de les dones al món de la sardana i la cobla a les 12.00 hores. Per un altre costat, l’ajuntament de les Borges Blanques ha dissenyat un programa d’accions per commemorar el 8M que s’allargaran durant tot el març, l’abril i el maig amb teatre, xarrades, documentals i espais de debat per reflexionar i qüestionar.