Estudi per controlar dispositius amb la boca

L’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona ha posat en marxa un estudi pilot per avaluar un sistema per controlar dispositius electrònics amb la boca, MouthX, desenvolupat per l’empresa Aurax per a persones amb mobilitat reduïda a les extremitats superiors.

La tecnologia, similar a una fèrula dental, s’adapta a mida per a cada persona i es fixa lateralment a les dents, i es pot connectar a qualsevol dispositiu electrònic compatible per controlar-lo mitjançant la llengua, la mandíbula i el cap.

A fi d’analitzar la facilitat d’ús i la seguretat del dispositiu, quatre persones amb mobilitat reduïda a les extremitats superiors han participat en l’estudi de l’equip investigador, que estudiarà la usabilitat i els beneficis reals de MouthX. Els resultats s’analitzaran durant els propers mesos.