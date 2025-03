Estafes telefòniques: les primeres mesures del pla del govern espanyol ja són vigents

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Aquest divendres han entrat en vigor les primeres mesures contra les estafes per suplantació d’identitat telefònica a Espanya. El pla impulsat pel Ministeri per a la Transformació Digital obliga les companyies de telecomunicacions a reforçar la protecció ciutadana davant de les creixents amenaces de frau a través de trucades i missatges de text.

A partir d’avui, els operadors hauran de bloquejar obligatòriament totes les comunicacions procedents de números que no hagin estat oficialment atribuïts o assignats a un servei, operador o client, com aquells que comencen per 3 o 4. A més, s’amplia l’ús dels números gratuïts 900 i 800, que ja podran utilitzar-se també per realitzar trucades comercials, quan abans només podien rebre trucades.

"Aquestes mesures estan dissenyades per millorar la protecció de la ciutadania i dotar-la amb eines per identificar possibles estafes. Així mateix, es facilita la identificació de les trucades comercials", ha explicat el departament que dirigeix Óscar López.

Calendari d’implementació progressiva

El desplegament del pla continuarà el proper 15 de maig, data en què entrarà en vigor la prohibició de realitzar trucades comercials des de números mòbils. A partir de llavors, aquest tipus de comunicacions només podran efectuar-se des de numeració geogràfica, des de números específicament habilitats per a això o des dels números gratuïts 800 i 900.

Simultàniament, els operadors hauran de bloquejar totes les trucades i SMS d’origen internacional que simulin procedir de números espanyols, amb l’excepció d’aquells clients que es trobin en situació de 'roaming'.

Base de dades per a codis alfanumèrics

La mesura més complexa del pla, segons ha detallat el Ministeri, s’implementarà el 15 de maig de 2026. Es tracta de la creació d’una base de dades per registrar els codis alfanumèrics utilitzats com a identificatiu en l’enviament d’SMS, una pràctica habitual tant en comunicacions empresarials com d’administracions públiques.

"La mesura estableix la creació d’una base de dades amb aquests codis alfanumèrics, que seran, a partir d’aquesta data, registrats i verificats per la CNMC. D’aquesta manera es protegeix el nom de les companyies o entitats i es localitza de forma més ràpida i eficaç qualsevol intent de suplantació", ha puntualitzat el Ministeri per a la Transformació Digital.