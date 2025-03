«Ara tenim més drets i som un referent per a les més joves»

Porta més de 20 anys al servei de Ginecologia de l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida, creu que han canviat les coses en aquest temps?

Quan vam començar érem menys dones, tot i que el servei també era més petit, però la majoria dels ginecòlegs eren homes. Ara això ha canviat per complet ja que representem el 80%, amb llocs de responsabilitat. De fet, la nostra responsable és una dona. Això és una cosa que ha passat en general en tot l’àmbit que competeix a la medicina.

Era més difícil per ser dona?

No, el que passa és que no hi havia tants drets ara fa 20 anys. Tinc dos fills i la baixa l’agafaves just abans de parir. En el cas del primer part, per exemple, vaig tornar a treballar a les 6 setmanes, perquè volies aprofitar qualsevol oportunitat. Tampoc no hi havia permisos de lactància ni de cures com ara. Han canviat els drets que tenim.

I es pot fer més?

Sempre hi ha coses per fer. Per a mi, que porto tants anys, l’evolució ha estat positiva. Jo crec que en medicina tenim el mateix accés que els homes i això ens fa ser un referent per a les més joves.

Què canviaria?

En la meua opinió, canviaria una cosa que afecta tant dones com homes, i és treballar encara més per millorar la conciliació entre la vida laboral i la familiar, amb les guàrdies, els torns que tenim... és més complicat.

En la seua trajectòria professional, s’ha trobat alguna vegada amb reticències de pacients per ser dona?

En el nostre departament treballem amb dones, així que no, elles normalment prefereixen una ginecòloga, malgrat que tampoc he vist que els passi els homes.