Una vintena de trucades en un any per violència vicària a Lleida

El telèfon d’atenció a víctimes de violència masclista de la Generalitat (900 900 120) va rebre l’any passat, fins al mes de novembre, un total de 311 trucades des de les comarques lleidatanes. Per tipus de violència destaquen, segons les xifres publicades per l’Institut Català de les Dones, les 22 trucades en les quals s’alertava de violència vicària (l’exercida contra la dona a través dels seus fills). Uns casos que, segons aquestes dades, s’han duplicat respecte al 2023. Així mateix, durant l’any passat, des de les comarques lleidatanes es van denunciar, a través d’aquest telèfon, sis casos de violència masclista a través de mitjans digitals. Per altres tipus de violència, en més del 72% dels casos es denunciava que hi havia violència psicològica i en prop del 35%, maltractament físic. Així mateix, en 16 de les trucades s’informava que els fills de les dones també patien maltractament.

Fins al mes de setembre de l’any passat, últim període disponible, els Mossos d’Esquadra van comptabilitzar un total de 983 denúncies per violència masclista entre el gener i l’octubre a les regions policials de Ponent i del Pirineu. Van suposar prop d’un centenar al mes mentre que la xifra en el seu conjunt registra un descens del 3% respecte al mateix període del 2023, quan hi va haver un total de 1.018 denúncies. Fins al mes de setembre, els arrestos van augmentar fins a un total de 444, dels quals nou eren menors d’edat (quatre vegades més que l’any passat, quan van ser dos), tots per violència masclista en l’àmbit familiar.

En l’àmbit judicial, els jutjats lleidatans van dictar l’any passat més de 500 sentències fermes per delictes de violència de gènere, la qual cosa en representa 9,8 cada setmana, segons les dades del ministeri de Justícia. Com ja va publicar SEGRE, deu eren sobre víctimes menors d’edat. Com a mesures cautelars, es van dictar 38 penes de presó preventiva. El 2025, només fins al 28 de febrer, ja havien dictat 84 sentències fermes a la província, quatre de víctimes menors. El 2023, les condemnes de maltractadors reincidents van augmentar als jutjats de les comarques lleidatanes. Segons l’última memòria de la Fiscalia de Lleida, un total de 94 maltractadors que van acabar el 2023 amb alguna mesura penal ja havien estat condemnats prèviament per delictes de violència de gènere. Això suposa un augment del 14,6% respecte als del 2022, quan van ser 82. Així mateix, van representar un de cada set condemnes (15,7%) per violència masclista, ja que aquell any es van dictar 598 a Lleida.

❘ lleida ❘ Netejar el bany, fer la bugada o cuinar són algunes de les tasques domèstiques majoritàriament fetes per dones en llars compartides per persones dels dos gèneres, segons l’estudi Igualtat de gènere de Win World Survey. Treure les escombraries o fer la compra són les tasques amb més igualtat. En termes generals, els resultats indiquen que els rols tradicionals de gènere continuen dominant en les responsabilitats domèstiques, fins i tot en aquells països en què la igualtat es percep com més avançada.

Resposta a la pregunta: “Quina de les següents tasques domèstiques vau fer ahir?”

El Servei d’Intervenció Especialitzada (SIE) de Lleida va atendre 1.070 persones entre el gener i el novembre del 2024. El gener passat es va posar en marxa el SIE 24 hores de Tàrrega, que engloba tota la demarcació de Lleida, per atendre els casos de violència sexual. El servei actua de forma presencial de 9 a 19 hores i la resta del dia s’activa telefònicament i les professionals es desplacen per atendre la víctima al mateix SIE o un altre lloc. Aquest equipament dona resposta als requisits de les víctimes de violència sexual que inclou la llei coneguda com només sí és sí.

Atenció especialitzada 24 hores per violència sexual

El Torn d’Ofici Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona va fer 11.784 assistències per violència de gènere i masclista el 2024, una mitjana de 32 assistències diàries només en aquella demarcació. Això suposa un 25,7% més d’assistències que el 2023. Segons la responsable del Torn d’Ofici de l’ICAB, Carmen Valenzuela, de les 11.784 assistències, 9.272 van ser per violència de gènere (entre dos persones que tenen o han tingut una relació sentimental) i 2.512 per violència masclista. Així mateix, Valenzuela va afirmar que “les dones denuncien més perquè estan més informades”.