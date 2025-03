Més de 350 persones se sumen a les protestes a Lleida: “Juntes som imparables”

Publicat per TATIANA FERNÁNDEZ Creat: Actualitzat:

“Juntes som imparables”, van cridar ahir desenes de veus que van tornar a prendre els carrers de Lleida pel Dia Internacional de la Dona. Més de 350 persones, segons els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana, es van sumar a les protestes paral·leles convocades per Coordinadora Feminista i Marea Lila de la ciutat, que van reivindicar els drets i la igualtat de les dones per enfortir la lluita feminista, amb consignes com “Sense feminisme no hi ha revolució”, “Foc, foc, foc a la llei d’estrangeria” o “Cap agressió sense resposta”.

Lleida. Manifestació ahir de Coordinadora Feminista de la capital del Segrià, en la qual es va denunciar l’amenaça de l’auge dels moviments d’extrema dreta i els seus discursos d’odi. - EUROPA PRESS

La manifestació de Coordinadora Feminista va començar a la plaça 8 de Març amb l’objectiu de “frenar l’avenç de les polítiques de la por, de l’abús i de l’odi,” segons van explicar representants d’aquesta entitat que té en compte “el feminisme interseccional que lluita per les diverses opressions derivades del sistema patriarcal, capitalista i colonialista”. També van afegir les dificultats existents en els tràmits d’empadronament assegurant que “el racisme institucional és violència als drets humans, el feminisme ha de recuperar l’autonomia i el poder de la nostra vida i defensar-nos davant de qualsevol tipus de dominació”.

Lleida. Dos nenes a la mobilització de Coordinadora Feminista amb pancartes que exigeixen el respecte als drets i la seguretat de les dones amb motiu del 8M. - AMADO FORROLLA

D’altra banda, Marea Lila va protestar per la càrrega de les dones al món de les cures i va defensar que s’ha de poder elegir “com volem cuidar i ser cuidades en condicions dignes, sense discriminació i explotació,” denunciant aquesta situació en tots els àmbits.

Lleida. Una nena subjecta un dels cartells en la protesta de Marea Lila per la igualtat en el Dia Internacional de les Dones. - AMADO FORROLLA

A més, les dos mobilitzacions simultànies van alertar sobre l’amenaça de l’auge de l’extrema dreta i el perill de perdre tots els drets adquirits per a les dones amb l’augment de moviments ultradretans i els seus discursos d’odi.