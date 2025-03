Els actes del 8M no paren

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Les activitats per celebrar el 8 de març, Dia Internacional de la Dona, no van parar ahir tant a Lleida com a Mollerussa. Al pavelló Juanjo Garra del Secà, a la capital, va tenir lloc la primera edició del Pugem corda juntes, un esdeveniment organitzat pel Club d’Escalada i Muntanya de Pardinyes per promoure aquest esport entre les dones, en què hi van participar més de vuitanta, vint de les quals eren principiants i es van repartir obsequis com samarretes i un berenar popular. “Volem demostrar amb activitats com aquesta que l’escalada no és una qüestió de força sinó de tècnica i, de fet, el cos femení està més preparat per a aquest esport que el masculí”, van assenyalar des de l’organització. Tanmateix, la jornada va acabar deslluïda per les deficiències del pavelló Juanjo Garra, ja que les pluges d’última hora de la tarda d’ahir van negar part de l’equipament amb goteres i cascades d’aigua (més informació a la pàgina 6).

D’altra banda, Mollerussa va inaugurar ahir un mural per celebrar el 8M i “fer callar el sexisme i la discriminació”. La pintura és de 35 metres quadrats, és al carrer Ferran Puig i és obra de Txus Montejano. La jornada es va complementar amb una caminada de 10 quilòmetres amb un centenar d’inscrits.

En un altre ordre, el Museu de Lleida va organitzar una visita temàtica a l’exposició Dones, poder i cultura.