Els flocs de civada s’han consolidat durant dècades com un dels esmorzars preferits a tot el món. La seua senzilla preparació, versatilitat i ric perfil nutricional els converteixen en el combustible ideal per començar el dia. Tanmateix, una de les preguntes més recurrents entre els qui busquen controlar el seu pes és: els flocs de civada engreixen? Experts en nutrició aclareixen que tot depèn de la quantitat consumida i de com es prepari aquest cereal.

Un cereal ric en nutrients essencials

La civada és una font important de carbohidrats complexos, proteïnes vegetals i grasses saludables, el que la converteix en una opció ideal per als qui busquen mantenir una alimentació equilibrada. A més, és rica en fibra soluble, en especial betaglucans, que ajuden a reduir els nivells de colesterol i milloren la digestió, afavorint la sensació de sacietat i evitant els pics de glucosa en sang.

Aquest cereal també és una excel·lent font de vitamines del grup B, essencials per al metabolisme energètic, així com de minerals com el ferro, el magnesi i el zinc, que enforteixen el sistema immunològic, i milloren la funció muscular. El seu contingut en antioxidants, com l’avenantramida, contribueix a reduir la inflamació i protegir el sistema cardiovascular.

Pot la civada fer-te pujar de pes?

El consum de civada, per si sol, no provoca un augment de pes. No obstant, l’excés calòric en la dieta sí que pot derivar en un guany de quilos. La clau està en la quantitat i els ingredients amb què es combini. Una porció recomanada de civada és de 40 a 50 grams, la qual cosa equival aproximadament a mitja tassa en cru.

El problema sorgeix quan se li afegeixen ingredients altament calòrics com a sucre, mel, llet condensada o grans quantitats de fruita seca i mantegues de fruita seca. Aquestes combinacions poden augmentar significativament el contingut calòric del plat i, si es consumin en excés, contribuir a l’augment de pes.

La millor manera d’incloure la civada en la dieta

Per aprofitar els seus beneficis sense excedir-se en calories, els nutricionistes recomanen preparar-la amb aigua o llet baixa en greix i acompanyar-la amb fruites fresques, llavors o iogurt natural. També és ideal per fer receptes saludables com pancakes, batuts o galetes sense sucre.

En definitiva, la civada és un aliment altament beneficiós quan es consumi amb moderació i es combina amb ingredients saludables. Més que un aliment que engreixi, és una aliada per al benestar i una opció clau en una dieta equilibrada.

Com cuinar els flocs de civada correctament?

La preparació de les farinetes de civada pot adaptar-se als gustos i preferències personals. La proporció bàsica per cuinar-les és 1:2 a favor del líquid, el que significa que per cada tassa de flocs de civada es necessiten dos tasses de líquid (aigua, llet o beguda vegetal).

Aquest és el procediment bàsic:

Elecció del líquid: Utilitzar aigua dona com a resultat unes farinetes més lleugeres, mentre que la llet o les begudes vegetals com la d’ametlla o soja proporcionen una textura més cremosa i un sabor més ric.

Cocció: En una cassola, cal escalfar el líquid fins que bulli. Després s’afegeixen els flocs de civada i es redueix el foc a intensitat mitjana. S’han de cuinar removent ocasionalment fins assolir la consistència desitjada.

El temps de cocció varia segons el tipus de flocs:

- Flocs de civada integrals: 20-30 minuts

- Flocs de civada laminats: 5-10 minuts

- Flocs de civada instantanis: 1-2 minuts

Quins són els flocs de civada més saludables?

Tots els tipus de flocs de civada aporten nutrients valuosos, però els integrals (steel-cut) es consideren els més saludables a causa del seu mínim processament. Conserven la major part de la fibra i tenen un índex glucèmic més baix, la qual cosa ajuda a mantenir estables els nivells de sucre en sang. Tanmateix, els laminats i instantanis també són nutricionalment rics i poden resultar més convenients per a una preparació ràpida.

Amb llet o amb aigua?

Cuinar els flocs de civada amb llet proporciona una textura cremosa i un sabor més intens. La llet també afegeix proteïnes i calci, fent el menjar nutricionalment més complet. Tanmateix, alguns experts recomanen cuinar els flocs en aigua i després afegir la llet per evitar la possible coagulació de les proteïnes làcties durant la cocció.

D’altra banda, cuinar els flocs de civada amb aigua dona com a resultat unes farinetes més lleugeres i amb menys calories, ideal per als qui controlen la seua ingesta calòrica.