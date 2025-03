La 12a edició del ‘Posa’t la gorra’ d’Afanoc congrega més de dos mil persones a la Seu Vella

El Turó de la Seu Vella es va convertir ahir en patrimoni mundial de la solidaritat amb la 12a edició del Posa’t la gorra, la festa anual que organitza l’associació Afanoc i que va congregar més de dos mil persones per demanar més recursos i suport en la lluita contra el càncer infantil. Una edició que es va celebrar gairebé en la seua totalitat a l’interior del monument davant la previsió d’un mal temps que no va fer acte de presència, però que no va impedir que centenars de famílies, entitats i institucions posessin el seu gra de sorra per ajudar les famílies de nens amb càncer amb més recursos i suport social i trencar els tabús i la por que hi ha sobre aquestes malalties.

La jornada va començar sobre les 10.30 del matí amb una desfilada al baluard de l’Assumpció fins a l’escenari central, al claustre de la Seu Vella. La rua va ser succeïda per nombroses activitats com exhibicions de ball, actuacions d’improvisació, malabaristes i pallassos. Una oferta que es va complementar amb desenes d’estands i activitats que hi havia repartides per tot el conjunt monumental per a entusiasme de la canalla i que anaven des de tallers pintacares i d’aquarel·les fins a jocs. També van poder sentir-se bombers per un dia vestint com ells i viure en primera persona el que és asseure’s en un cotxe i una moto de la Guàrdia Urbana o una ambulància. També hi havia robots que interactuaven amb el públic, espais per fer vídeos de 360 graus, proves de tir amb arc, de ganxet, així com jocs d’endevinalles, de bàsquet o de bombolles gegants. Una oferta lúdica que va ser tot un encert per als nens i famílies i que va ser possible gràcies a la col·laboració de les desenes d’entitats i institucions que van col·laborar en aquesta jornada solidària, que des de l’organització la van qualificar d’èxit absolut.

El moment cabdal del certamen va ser la lectura del manifest, que va ser a càrrec de tres nens: Cèlia Used, Cloe Martínez i Gael Martínez, que van destacar la tasca que fan entitats com Afanoc per superar el càncer infantil i en el qual també van demanar més recursos per a la detecció i tractament de malalties infantils poc conegudes. Així ho va remarcar la Cèlia, que té 16 anys i als 6 li van detectar neurofibromatosi, una malaltia minoritària. “Fa 10 anys vam descobrir Afanoc i ens han ajudat moltíssim a mi i a la meua família, entitats com aquesta són clau per superar tot aquest procés.” Així mateix, va remarcar que “és molt necessari agilitzar els tràmits per als tractaments de totes les malalties infantils, tant per a les més conegudes com per a les minoritàries”.

Per la seua part, el president d’Afanoc, Miguel Javaloy, va qualificar d’“èxit absolut” l’edició d’ahir gràcies a la implicació de les famílies. “Abans de la festa ja havíem repartit 6.000 gorres solidàries i avui tenim més de 2.000 persones a la Seu Vella, estem molt contents”, va dir Javaloy, qui va destacar que jornades com la d’ahir “són clau per parlar, donar a conèixer i visibilitzar el càncer infantil, fer-ho sense tabús i sense por en un entorn festiu que ha complert totes les expectatives”.