Els restaurants de Lleida que la IA considera que haurien de tenir una estrella Michelin

Els sistemes d'intel·ligència artificial s'han convertit en una eina quotidiana per resoldre dubtes i obtenir recomanacions de tot tipus. Però, què passa quan diferents plataformes d'IA analitzen la mateixa pregunta sobre gastronomia d'alt nivell? Un experiment recent demanant quins restaurants de Lleida mereixerien una estrella Michelin ha revelat discrepàncies significatives entre les principals eines del mercat.

Aquesta disparitat d'opinions digitals obre un interessant debat sobre com aquestes plataformes avaluen i recomanen establiments gastronòmics, quines fonts utilitzen per elaborar les seves respostes i, en definitiva, si podem confiar en les seves valoracions culinàries.

Tres visions diferents sobre l'excel·lència culinària a Lleida

Copilot, l'assistent d'intel·ligència artificial de Microsoft, ha estat el més generós en la seva avaluació. En respondre a la pregunta sobre quins restaurants lleidatans podrien merèixer una estrella Michelin, ha destacat tres establiments per la seva "qualitat i creativitat": el Saroa, valorant la seva fusió de cuina tradicional i moderna amb producte local; el Ferreruela, ressaltant la seva tècnica a la brasa que combina mètodes ancestrals amb propostes avantguardistes; i finalment Els Trulls, per la seva fidel interpretació de la tradició catalana amb ingredients frescos.

Per la seva banda, ChatGPT d'OpenAI ha estat molt més selectiu i ha apostat només per un establiment: el Saroa. La plataforma ha justificat la seva elecció indicant que aquest restaurant "ha estat reconegut per la Guia Michelin i està inclòs a la seva selecció oficial". Tot i que encara no disposa de cap estrella, segons aquesta IA, la inclusió del Saroa a la prestigiosa guia ja és un indicador de la seva qualitat excepcional i proposta gastronòmica diferencial.

Gemini, l'eina desenvolupada per Google, ha optat per una aproximació més informativa. Abans de proposar nous candidats, ha volgut contextualitzar recordant que a la demarcació de Lleida ja brillen tres establiments amb una estrella Michelin: La Boscana (Bellvís), Fogony (Sort) i Malena (Gimenells). Després d'aquesta precisió, ha assenyalat el restaurant Carballeira de Lleida com a potencial candidat, destacant "la seva aposta pel producte fresc, la seva cuina creativa i la seva experiència gastronòmica completa".

Els criteris de la Guia Michelin: més enllà de l'opinió artificial

Cal recordar que els inspectors de la Guia Michelin segueixen un rigorós procés d'avaluació basat en cinc criteris fonamentals: la qualitat dels productes, la destresa tècnica, l'harmonia dels sabors, la personalitat del xef reflectida als plats i la regularitat al llarg del temps. Els inspectors visiten els establiments de forma anònima i múltiples vegades abans d'emetre el seu veredicte final.

En aquest sentit, les recomanacions de les intel·ligències artificials, tot i ser interessants com a orientació, no poden replicar la complexitat i professionalitat d'aquest procés. Tant Copilot, com ChatGPT i Gemini basen les seves respostes en la informació disponible en línia, no en experiències reals de tast, el que pot explicar en part les seves divergències.