Adeu a l’alcohol: aquests són els llocs on la nova llei d’alcohol i menors prohibirà beure als adults

El govern espanyol ha donat llum verda al Projecte de Llei de prevenció del consum de begudes alcohòliques en menors d’edat, una normativa que no només estableix restriccions per als joves, sinó que també afecta directament els adults. Entre les mesures més destacades, la nova regulació delimita zones específiques on el consum d’alcohol quedarà completament prohibit per a totes les persones, independentment de la seua edat, amb l’objectiu de protegir els menors de l’exposició primerenca a aquestes substàncies.

Aquesta iniciativa legislativa sorgeix com a resposta a les recomanacions formulades per la Ponència 'Menors sense alcohol’ de la Comisión Mixta Congreso-Senat per a l’Estudi del Problema de les Drogues. Segons ha explicat el Ministeri de Sanitat, el principal propòsit d’aquesta llei és triple: prevenir el consum d’alcohol entre la població juvenil, retardar l’edat d’inici en el consum i reduir significativament els episodis d’ingesta intensiva en aquest col·lectiu especialment vulnerable.

Les dades que fonamenten aquesta normativa resulten preocupants. L’última edició de l’Enquesta Estatal sobre Ús de Drogues en Ensenyaments Secundaris a Espanya (ESTUDES) confirma que l’alcohol continua sent la substància psicoactiva més consumida entre els estudiants de 14 a 18 anys, la qual cosa ha motivat a l’Executiu a prendre mesures més contundents.

Espais on quedarà prohibit el consum d’alcohol per a tots els ciutadans

La nova legislació estableix una sèrie de llocs en els quals el consum de begudes alcohòliques estarà vetat per a qualsevol persona, independentment que sigui major d’edat. Entre aquests espais s’inclouen:

- Centres educatius que inclouen des d’educació infantil fins batxillerat, incloent formació professional i ensenyaments elementals artístics.

- Centres de protecció de menors i residències estudiantils que admetin persones menors d’edat.

- Altres centres destinats específicament a menors o al seu ús habitual.

- Instal·lacions esportives, espais de lleure o recintes dedicats a espectacles públics durant sessions concebudes específicament per al públic infantil i juvenil.

Mesures complementàries per frenar el consum juvenil

El projecte legislatiu no es limita a prohibir el consum en determinats espais, sinó que implementa un conjunt integral de mesures orientades a aturar el problema des de diferents angles. Entre les més rellevants destaquen:

- Prohibició explícita de venda, dispensació i subministrament de begudes alcohòliques a menors d’edat, reforçant les sancions per als qui incompleixin aquesta norma.

- Restriccions a l’exposició de begudes alcohòliques en establiments comercials, evitant que estiguin visibles o accessibles per al públic infantil i juvenil.

- Limitacions significatives en matèria de publicitat i comunicació comercial relacionada amb l’alcohol, especialment en mitjans i franges horàries amb audiència juvenil.

A més, la norma preveu un enfocament preventiu i educatiu amb la posada en marxa de programes específics destinats a conscienciar les famílies sobre els riscos associats al consum primerenc d’alcohol. Es preveu també la incorporació de nous continguts sobre prevenció del consum d’alcohol en els plans d’estudi dels centres educatius.

Protocols sanitaris i control policial

En l’àmbit sociosanitari, el projecte legislatiu proposa el desenvolupament de protocols específics per a la detecció precoç del consum d’alcohol en menors. Així mateix, es promourà la inclusió de registres de consum en la història clínica dels pacients, facilitant així un seguiment més efectiu i personalitzat.

Un aspecte nou i que ha generat cert debat és l’ampliació de les competències de les forces i cossos de seguretat, que estaran facultades per realitzar proves d’alcoholèmia en llocs i circumstàncies específiques on el consum estigui expressament prohibit. Els agents també podran imposar sancions econòmiques als menors que siguin sorpresos consumint begudes alcohòliques.

L’impacte de l’alcohol en el desenvolupament cerebral dels adolescents

Fa anys que els experts en neurologia i psiquiatria infantojuvenil adverteixen sobre les greus conseqüències que el consum primerenc d’alcohol pot tenir en el desenvolupament cerebral dels adolescents. El cervell humà continua el seu procés de maduració fins aproximadament els 21-25 anys, i l’exposició a substàncies com l’alcohol durant aquest període pot provocar alteracions permanents en àrees relacionades amb la memòria, l’aprenentatge i el control d’impulsos.

Segons diversos estudis científics, l’inici del consum abans dels 15 anys multiplica per quatre les probabilitats de desenvolupar una dependència a l’alcohol en l’edat adulta. Aquestes dades han estat determinants perquè el Govern espanyol hagi decidit endurir les mesures de control i prevenció.

Quines són les sancions previstes per incomplir la normativa?

El projecte de llei estableix un règim sancionador esglaonat segons la gravetat de les infraccions. Les multes podran oscil·lar entre els 300 euros per a les faltes lleus fins els 600.000 euros per a les molt greus, especialment quan es tracti d’establiments que venguin alcohol a menors de forma reiterada o en casos de publicitat que inciti al consum juvenil.

Per als menors sorpresos consumint, l’enfocament serà principalment educatiu, amb la possibilitat de substituir les sancions econòmiques per la participació en programes de conscienciació sobre els efectes nocius de l’alcohol.

Quan entrarà en vigor la nova legislació?

Després de la seua aprovació en el Consell de Ministres, el projecte haurà ara d’iniciar la seua tramitació parlamentària, un procés que podria estendre’s durant diversos mesos. Una vegada aprovada definitivament, la llei preveu un període d’adaptació perquè els diferents sectors implicats —hostaleria, comerç, publicitat, etc. — puguin adequar-se a les noves exigències.

Les previsions més optimistes apunten que la normativa podria ser plenament operativa a finals de 2024 o principis de 2025, encara que determinats aspectes podrien implementar-se de forma gradual per facilitar la transició.