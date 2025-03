Adeu a la placa dental: aquesta és la fruita que ajuda a eliminar-la

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Malgrat que l’odontologia moderna ofereix nombrosos tractaments professionals per eliminar la tosca dental, existeix un remei casolà sorprenentment efectiu que probablement tinguis a la nevera: el llimó.

La placa dental és un film tou i enganxós compost per bacteris, restes d’aliments i saliva que s’adhereix a la superfície de les dents. Si no l’eliminem mitjançant una raspallada minuciosa i l’ús d’eines interdentals, aquest biofilm es mineralitza gradualment fins convertir-se en una substància dura i groguenca fermament adherida a l’esmalt dental, coneguda com a tosca. Aquest problema, aparentment estètic, pot derivar en complicacions més serioses com a càries, gingivitis, periodontitis i mal alè persistent, a més d’alterar el color natural de les dents.

El poder inesperat del llimó contra la tosca

Potser resulta sorprenent, però un simple llimó pot convertir-se en un valuós aliat en la lluita contra la tosca dental. Una investigació publicada en l’International Journal of Advanced Health Science and Technology va demostrar que fer gàrgares amb una solució de suc de llimó al 10-15% redueix significativament la formació de placa bacteriana, prevenint així l’aparició de tosca.

Aquest efecte beneficiós es deu principalment a l’àcid cítric present en el llimó, que té propietats antimacrobianes comprovades. Aquest compost combat activament els bacteris responsables de la formació de placa i, posteriorment, de la tosca. A més, el llimó ajuda a eliminar les taques superficials de les dents, tornant-los la seua blancor natural. Com a avantatge addicional, deixa una sensació de frescor a la boca i contribueix a neutralitzar el mal alè.

Consideracions importants abans d’utilitzar llimó per a la higiene dental

Malgrat els seus prometedors resultats, és fonamental abordar aquest mètode amb prudència. Els experts adverteixen clarament contra l’ús excessiu de suc de llimó. Segons un estudi publicat en el Journal of Oral Hygiene, és imprescindible esbandir-se bé la boca amb aigua neta després de cada aplicació per neutralitzar l’entorn àcid i protegir l’esmalt dental.

Abans d’incorporar les esbandides de llimó a la teua rutina d’higiene bucal, és recomanable consultar amb el dentista, especialment si penses combinar-lo amb altres productes com el bicarbonat sòdic. Tal combinació podria augmentar el risc de sensibilitat dental o fins i tot danyar l’esmalt. És important recordar que la tosca ja formada normalment requereix una eliminació professional, i els mètodes casolans serveixen principalment com a mesura preventiva.

Remeis naturals al llarg de la història

L’ús de remeis naturals per a la higiene dental no és nou. A més del llimó, existeixen altres aliments rics en vitamina C amb efectes similars, com les maduixes, que contenen enzims naturals que ajuden a descompondre la placa dental.

Sabies que els nostres avantpassats utilitzaven branquillons d’arbres per netejar-se les dents? Els anomenats "escuradents masticables" es feien servir ja fa 3.500 anys a l’antic Egipte. Eren fins branquillons amb extrems esfilagarsats que funcionaven com raspalls primitius. Els fruits àcids, inclosos els cítrics, també s’utilitzaven tradicionalment en la medicina popular pels seus efectes blanquejants i antisèptics, molt abans que la ciència moderna confirmés la seua eficàcia.

Com utilitzar correctament l’aigua de llimó

Els bacteris presents a la placa dental es multipliquen cada 24 hores, la qual cosa fa imprescindible la raspallada diària de les dents. Per aprofitar els beneficis del llimó de forma segura, segueix aquests passos:

1. Esprem el suc de mig llimó en un vas d’aigua tèbia (aproximadament 200 ml).

2. Pots utilitzar la solució de dos maneres:

- Fes gàrgares durant 30 segons i després escup.

- Submergeix el raspall dental en la solució i raspalla suaument les dents durant un minut.

3. Esbandeix sempre bé la boca amb aigua neta.

4. Aplica aquest tractament com a màxim 2 vegades per setmana.

5. No oblidis continuar amb la teua higiene bucal habitual: raspallat regular, ús de raspalls interdentals i seda dental és insubstituïble.

6. Visita el dentista cada 6 mesos per a una revisió i neteja professional.

Per què funciona el llimó contra la placa dental?

El mecanisme d’acció del llimó contra la placa dental es basa principalment en la seua composició química. L’àcid cítric present en el llimó té un pH sota, la qual cosa crea un entorn hostil per als bacteris que formen la placa dental. A més, aquest àcid té la capacitat de dissoldre parcialment els dipòsits minerals que componen la tosca, facilitant la seua eliminació durant la raspallada.

Els flavonoides i antioxidants presents en el llimó també contribueixen a les seues propietats antibacterianes, reforçant la defensa natural de la boca contra els patògens orals. Aquests compostos bioactius poden inhibir l’adhesió bacteriana a la superfície dental, un pas crucial en la formació de la placa.

Quines alternatives existeixen al llimó per prevenir la tosca?

Si el llimó resulta massa agressiu per a les teues dents o pateixes de sensibilitat dental, existeixen altres alternatives naturals que poden ajudar a prevenir la formació de tosca. L’oli de coco, per exemple, conté àcid làuric amb propietats antimacrobianes. La tècnica de l’"oil pulling" o esbandida amb oli, practicada des de fa segles en la medicina aiurvèdica, consisteix a fer gàrgares amb oli de coco durant uns 15-20 minuts.

Altres opcions inclouen l’ús de bicarbonat de sodi, que ajuda a neutralitzar els àcids a la boca i pot ajudar a eliminar taques superficials, o el vinagre de poma diluït, que comparteix algunes propietats antibacterianes amb el llimó encara que s’ha d’utilitzar amb la mateixa precaució per la seua acidesa.

Quan és necessari recórrer a un tractament professional?

Encara que els remeis casolans poden ser útils com mesures preventives, és important reconèixer les seues limitacions. Una vegada que la tosca s’ha format completament, normalment requereix instrumentació professional per a la seua eliminació. Els higienistes dentals utilitzen instruments ultrasònics i manuals específics que poden eliminar eficaçment la tosca sense danyar l’esmalt o les genives.

Els experts recomanen realitzar-se una neteja professional almenys una vegada a l’any, encara que per a persones propenses a la formació de tosca, pot ser necessari augmentar la freqüència a cada sis mesos. Aquests tractaments professionals, combinats amb bones pràctiques d’higiene oral diària i remeis naturals com a complement, constitueixen l’enfocament més efectiu per mantenir una boca saludable i lliure de tosca.