Els millors trucs per fer la foto perfecta de l'eclipsi lunar del 14 de març amb el mòbil

El 14 de març arriba l'oportunitat de presenciar un eclipsi lunar parcialment visible des de diferents punts del país . Aquest fenomen astronòmic es presenta com un moment ideal per als aficionats a la fotografia i per aquells que vulguin aconseguir la millor instantània per compartir a les seves xarxes socials. A diferència dels eclipsis solars, aquest esdeveniment es podrà observar i fotografiar amb total seguretat utilitzant simplement un telèfon intel·ligent.

Per facilitar als usuaris l'obtenció de les millors fotografies, vivo ha recopilat, amb l'ajuda de l'astrofotògraf Galo Alcolea, els trucs més senzills per fer la foto perfecta de l'eclipsi lunar. Cal prendre nota, ja que es tracta d'una oportunitat única per guardar un bonic record d'aquest esdeveniment astronòmic que tenyirà la lluna de tonalitats vermelloses.

L'eclipsi començarà amb la fase de penombra al voltant de les 5:00 del matí, quan la lluna comenci a enfosquir-se per l'ombra de la Terra. La fase d'ombra, quan la lluna comença a ser eclipsada i adquireix el seu característic to vermellós, s'iniciarà aproximadament a les 6:00. Cap a les 7:30 del matí, la lluna estarà completament eclipsada per la Terra, oferint un espectacle visual impressionant que es podrà capturar amb qualsevol smartphone.

Tria un lloc elevat i sense obstacles

L'eclipsi lunar del 14 de març es podrà veure a simple vista, tot i que els experts en astrofotografia sempre recomanen escollir un lloc d'observació elevat i sense obstacles. El terrat d'un edifici és suficient, encara que les millors imatges sempre s'obtindran en zones obertes, com ara jardins o llocs envoltats de natura amb pocs edificis alts a prop.

Els moments en què es produiran les diferents fases de l'eclipsi dependran de la localització on es trobi el fotògraf. La primera fase, la de penombra, començarà al voltant de les 5:00 del matí, quan la lluna comença a enfosquir-se per l'ombra de la Terra. La fase d'ombra, quan la lluna comença a ser eclipsada i adquireix un peculiar to vermellós, s'iniciarà a partir de les 6:00 aproximadament. Cap a les 7:30 del matí, la lluna estarà totalment eclipsada.

Planifica la sessió fotogràfica amb antelació

La planificació i organització són clau per observar un eclipsi, ja que hi haurà dues fases ben diferenciades: la de penombra, quan l'ombra parcial de la Terra cau sobre la lluna, i la d'ombra total, quan la lluna adquireix un color vermellós molt característic que tots els aficionats voldran capturar. Per això, aplicacions com Google Skymap o Photophills permeten conèixer el recorregut que farà la lluna durant l'eclipsi, cosa que facilitarà ubicar-se en una posició clau per fer les millors fotografies.

A més, els experts en astrofotografia aconsellen arribar almenys 30 minuts abans al lloc des d'on vulguem veure i fotografiar l'eclipsi, sigui per preparar l'equip necessari (sempre es recomana utilitzar un trípode) o per fer algunes preses de prova que ens permetin ajustar els paràmetres de la càmera del mòbil per aconseguir la millor fotografia quan arribi el moment clau.

Com configurar l'smartphone per fotografiar l'eclipsi lunar

Aquest és el moment culminant de tot el procés, i és on cal ser més curós amb la configuració de la càmera. Hi ha molts factors a tenir en compte, com les característiques de la càmera, que depenen de la gamma a què pertanyi el mòbil (els de gamma baixa i mitjana sempre oferiran un pitjor rendiment), o el mode de fotografia que haguem escollit.

"Atès que els modes automàtics ens oferiran valors diferents d'exposició/ISO, i fins i tot balanç de blancs (WB), cada vegada que toquem la pantalla per enfocar i disparar durant l'eclipsi, l'ideal és intentar utilitzar els modes 'Pro', en cas que el telèfon els tingui, i, si admeten el format d'imatge 'RAW', millor encara, ja que després podrem editar la imatge per ajustar-la molt més", explica Galo Alcolea, astrofotògraf.

Utilitzar zoom o fotografia natural?

En fotografiar un eclipsi, la tendència natural és fer zoom cap a la lluna per engrandir la seva forma a la imatge. Però el zoom pot pixelar la imatge final, per la qual cosa aquest expert en astrofotografia recomana utilitzar-lo amb seny. "Depenent de la potència i capacitat d'ampliació dels sensors del nostre telèfon, podrem forçar una mica més el zoom a l'hora de capturar l'eclipsi", explica Alcolea, i aconsella que "en dispositius de gamma d'entrada o mitjana-baixa, hauríem d'usar el màxim zoom òptic que ens ofereixi, però no pujar més, perquè perdrem resolució i quedarà la imatge pixelada". En aquest cas, és millor cenyir-se només al zoom òptic i, després, millorar les imatges en un procés d'edició posterior.

Per contra, en dispositius de gamma mitjana i mitjana-alta "podrem augmentar una mica per sobre el màxim del zoom òptic que permetin, per exemple, per a 3X, pujar a 5X, o similar", explica. "I en mòbils de gamma alta, com el vivo X200 Pro, podrem fer el salt de 3,7X a 10X sense problemes, ja que, a més, aquest mòbil, en mode professional i amb RAW activat, ens generarà un .jpg a 10X i un .dng a 3,7X", destaca l'astrofotògraf sobre el dispositiu més avançat de la marca, una de les opcions per prendre les millors fotografies de l'eclipsi sense complicacions.

Configuració de la velocitat d'exposició

Els experts en fotografia coneixeran sobradament conceptes com la 'velocitat d'exposició' o el 'balanç de blancs', aspectes que els usuaris no iniciats potser desconeixen. Per a ells, el mode automàtic de la càmera del smartphone és sempre la millor opció, ja que el dispositiu s'encarrega d'analitzar la imatge per configurar automàticament la càmera per a cada situació.

Els smartphones vivo utilitzen intel·ligència artificial per treure tot el partit a les seves avançades càmeres i oferir sempre les millors fotos en mode automàtic. Però, com indiquen els astrofotògrafs, per fotografiar un eclipsi es recomana utilitzar el mode professional o manual, cosa que també permetrà aprofitar millor les funcions de la càmera del mòbil.

En aquest sentit, la velocitat d'exposició serà un factor clau per fer la millor foto a l'eclipsi lunar del 14 de març. La velocitat d'exposició es refereix a la quantitat de temps que el sensor de la càmera captura llum: a major velocitat (valors més alts), es captura menor quantitat de llum, i a menor velocitat (valors més baixos), es captura més quantitat de llum. Per això, el nostre astrofotògraf recomana "no baixar d'una velocitat d'exposició de 1/100, 1/60 o inferior, ja que el moviment de la lluna podria fer que la foto surti moguda".

En configurar la velocitat d'exposició el que es busca és equilibrar la quantitat de llum que es capturarà. En aquest cas, per aconseguir una bona fotografia, cal evitar que un excés de llum pugui cremar la fotografia. Per això, l'expert aconsella fer proves amb diferents configuracions fins a trobar la imatge que més ens agradi. S'ha de tenir en compte que l'eclipsi passarà per diverses fases i que es produirà durant l'alba, per la qual cosa la llum ambiental s'anirà incrementant de manera natural i això obligarà el fotògraf a ajustar els paràmetres de la càmera en temps real.

La foto definitiva: com capturar la lluna en moviment

Encara que pensem que gravar un vídeo pot ser la millor opció per capturar la lluna en moviment durant l'eclipsi, els experts advoquen per crear un 'timelapse' amb imatges, que oferirà un resultat que segurament voldrem emmarcar com a record.

Per fer un 'timelapse' de l'eclipsi amb el mòbil es pot usar en el mode Pro l'opció de 'Captura a intervals' i seleccionar que es prengui una fotografia cada 20 o 30 segons. "Si no tenim aquesta opció, podem prendre les fotos a mà, però, en aquest cas, es recomana configurar el disparador automàtic amb compte enrere cada 2 o 3 segons per evitar que la foto surti moguda en prémer la pantalla per fer la foto", explica l'astrofotògraf Galo Alcolea.