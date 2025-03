La borrasca Konrad porta a Lleida pluja i neu per sota dels 1.000 metres

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

La borrasca Konrad arriba aquest divendres a Catalunya amb un important descens tèrmic que provocarà nevades generalitzades a cotes que podrien baixar dels 1.000 metres, especialment a les comarques lleidatanes. Aquest episodi meteorològic s'emmarca en un canvi de temps significatiu que afectarà gran part del territori català amb xàfecs persistents i una davallada notable del termòmetre.

Segons les previsions meteorològiques, la jornada de divendres es presenta completament grisa a Lleida, amb precipitacions que s'allargaran durant tot el dia. La cota de neu oscil·larà entre els 800 i 1.000 metres, tot i que localment podria baixar fins als 600 metres en algunes zones. Aquest fet ha provocat que l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) hagi activat avisos per nevades a les províncies de Barcelona, Lleida i Girona, entre d'altres 24 províncies espanyoles.

Al Pirineu, les nevades podrien ser localment abundants, especialment durant la primera meitat del dia. El vent bufarà fluix de component oest, contribuint a la sensació tèrmica de fred. La situació millorarà progressivament dissabte, quan només quedaran alguns ruixats residuals al nord-est i al Prepirineu.

Afectació a tot el territori espanyol

La borrasca Konrad no només afecta Catalunya, sinó que deixa avisos per pluja, tempestes, vent, onatge i, sobretot, neu en 27 províncies espanyoles. El pitjor escenari es preveu a Cantàbria, concretament al Centre i vall de Villaverde, on s'ha activat l'avís taronja per nevades intenses.

A més de les tres províncies catalanes ja esmentades, els avisos per nevades s'estenen a territoris com Castelló, València, La Rioja, Navarra, Madrid, Conca, Guadalajara, diverses províncies de Castella i Lleó, Astúries i Aragó.

Previsió per a la propera setmana

Les prediccions meteorològiques a mitjà termini apunten que la propera setmana registrarà temperatures iguals o lleugerament superiors a les habituals per l'època de l'any. Pel que fa a les precipitacions, s'espera que siguin superiors a la mitjana climàtica a tot el territori, amb especial intensitat al nord-est de Catalunya.