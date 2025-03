Cristina Chacón, de Lleida, millor venedora de l’any de l’ONCE a Catalunya

La lleidatana Cristina Chacón Masip, de 56 anys, ha estat seleccionada com la millor venedora de l’ONCE del 2024 de la delegació de Catalunya. Un guardó amb el qual l’organització reconeix l’esforç dels treballadors i les treballadores dedicades a la venda dels diferents productes de loteries socials, especialment per la seua actitud en el lloc de treball, la implicació amb els clients o el compromís amb la tasca social de l’ONCE.

Chacón és venedora de l’organització des de fa quatre anys, primer a l’estació de Renfe de Lleida i des de fa tres al quiosc situat a la plaça Ricard Viñes. “No m’ho esperava i és una alegria enorme”, va assenyalar ahir SEGRE. Sobre la seua experiència, va destacar la bona acollida per part dels veïns. “Em cuiden molt, procuren que no em falti el cafè i em dona molta alegria poder veure’ls cada dia”.

“Som una gran família i m’agrada poder xarrar amb tothom, sobretot amb les persones grans, i em reben amb molta alegria”, va afirmar. En aquests anys com a venedora, ja ha repartit alguns premis importants, com un de 35.000 euros d’un cupó diari i 3.000 euros d’un altre, també “algun rasca guapo”. “També comparteixes la seua alegria i la gent a qui has repartit sort no s’oblidarà de tu en la vida”, va afirmar.

Sobre la seua feina a l’organització, agraeix la “gran tasca que fan”, ja que va assegurar que “l’ONCE no només em va donar una feina, sinó una oportunitat de vida”.

En aquest sentit, va explicar que té un 8% de visió i que poder comptar amb una ocupació “et dona llibertat, seguretat i pots ser tu, sense amagar-te”. La lleidatana ha estat elegida entre un grup de 24 venedors i venedores finalistes.