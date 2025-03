El Festival MUD arranca avui a Lleida amb 11 artistes

Publicat per m. rodríguez c. Creat: Actualitzat:

Lleida es converteix des d’avui i fins diumenge vinent en l’epicentre musical de Catalunya amb la celebració de la divuitena edició del Festival Músiques Disperses (MUD). L’esdeveniment cultural reuneix 11 destacats artistes nacionals i internacionals que oferiran actuacions en viu distribuïdes entre quatre emblemàtics espais de la capital ilerdenca: el Cafè del Teatre, la Llotja, el Teatre de l’Escorxador i la plaça Esteve Cuito. La programació arranca aquesta nit a les 21:00 hores amb l’esperat concert del reconegut cantautor madrileny Depedro a la Llotja.

El festival, que s’ha consolidat com una de les cites musicals més importants de la primavera lleidatana, presenta aquest any una programació eclèctica que inclou diversos estils musicals. Després de l’actuació inaugural de Depedro, el Cafè del Teatre acollirà a les 22:00 hores l’actuació de Flippin Yess, seguida de la cantant aranesa Alidé Sans a les 23:00 hores, completant així la primera jornada del certamen. Per demà, la plaça Esteve Cuito serà l’escenari de Raquel Lua a les 12:00 hores, mentre que el grup Natros Sols Selectors agafarà el relleu a les 13:00 hores al mateix enclavament.

Programació completa del Festival MUD 2023

El Festival Músiques Disperses ha dissenyat un cuidat programa que distribueix els concerts en diferents franges horàries i espais per facilitar l’assistència del públic. Després de les actuacions matinals de dissabte, l’activitat es trasllada al Teatre de l’Escorxador, on Mestre Espasa pujarà a l’escenari a les 20:00 hores. Paral·lelament, el Cafè del Teatre allotjarà les actuacions de Los Dug Dug's també a les 20:00 hores, i posteriorment Mohama Saz tancarà la jornada a les 23:00 hores amb la seua particular fusió de sons.

La jornada dominical començarà novament a la plaça Esteve Cuito amb el concert del cantant Martín Puig a les 12:00 hores, seguit per l’actuació del duo Ponent Roots a les 13:00 hores. El festival baixarà el teló d’aquesta divuitena edició amb el concert de Benin Internacional Musical, que tindrà lloc en el Cafè del Teatre a les 20:00 hores, posant el colofó a un intens cap de setmana de propostes musicals diverses.

Política de preus i accessibilitat per a tots els públics

Els organitzadors del MUD han apostat per una política de preus que combina actuacions gratuïtes amb entrades a preus assequibles, reflectint el seu compromís amb la democratització de la cultura. Tots els concerts programats al migdia a la plaça Esteve Cuito seran d’accés lliure i gratuït, facilitant així que el públic familiar i de totes les edats pugui disfrutar de la música en viu en un entorn agradable i a l’aire lliure.

Per a la resta d’actuacions, el preu de les entrades oscil·la entre els 15 i 25 euros (més despeses de gestió), una tarifa que els organitzadors consideren ajustada tenint en compte la qualitat i prestigi dels artistes participants. Les localitats poden adquirir-se a través del web oficial del festival o a les taquilles habilitades a cada un dels recintes, encara que es recomana la compra anticipada per evitar quedar-se sense entrada, ja que algunes de les actuacions més esperades podrien completar el seu aforament.

Què és el Festival Músiques Disperses?

El Festival Músiques Disperses (MUD) va nàixer fa divuit anys amb l’objectiu d’atansar propostes musicals alternatives i de qualitat al públic lleidatà. Al llarg de gairebé dos dècades, aquest certamen s’ha consolidat com una plataforma fonamental per a la difusió de músiques de soca-rel, folk contemporani i propostes que fusionen tradició i modernitat, sempre amb un cuidat criteri de selecció artística.

Des dels seus inicis, el MUD ha apostat per la descentralització cultural, convertint diferents espais de Lleida en escenaris musicals i contribuint així a la dinamització cultural de la ciutat. El festival no només programa concerts, sinó que també genera sinergies amb el teixit cultural local i promou l’intercanvi entre artistes de diferents procedències.

Qui són els artistes destacats d’aquesta edició?

Entre els noms més destacats de la programació d’aquest any figura Depedro, projecte musical liderat per Jairo Zavala, guitarrista i compositor que ha col·laborat amb bandes internacionals com Calexico. La seua música, que fusiona rock, folk i ritmes llatins, inaugurarà el festival en la Llotja, un dels espais culturals de referència a Lleida.

Una altra de les actuacions més esperades és la de Benin Internacional Musical, col·lectiu que reuneix músics de Benín que barregen ritmes tradicionals africans amb sons contemporanis. El seu concert de clausura promet ser una celebració multicultural que posarà el fermall d’or al festival amb la seua energia contagiosa i el seu missatge d’unió a través de la música.

També destaca la presència d’Alidé Sans, cantant aranesa que ha aconseguit projecció internacional amb les seues composicions en occità i el seu personal fusió de música d’arrel amb elements contemporanis. La seua actuació al Cafè del Teatre representarà l’aposta del festival pels valors emergents i les llengües minoritàries.