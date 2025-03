ITV: descobreix el significat dels colors dels seus adhesius

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Els petits adhesius que adornen el parabrisa de milions de vehicles a Espanya amaguen un enginyós sistema de codificació per colors que facilita la tasca de vigilància a les autoritats. Aquests distintius, oficialment denominats V-19, no són una simple formalitat decorativa després de superar la revisió periòdica obligatòria, sinó un element d’identificació visual immediata que permet als agents reconèixer, fins i tot a distància, quan va passar el vehicle la seua última inspecció.

Segons estableix la normativa vigent a Espanya, aquests distintius utilitzen un sistema rotatori de tres colors —roig, groc i verd— que s’alternen cíclicament cada tres anys. Aquesta seqüència cromàtica no és arbitrària, sinó que respon a un meticulós pla per facilitar el control dels vehicles en circulació.

La rotació triennal de colors i el seu significat legal

El sistema d’alternança de colors segueix un patró establert des de 1999, quan es va implementar per primera vegada aquest mecanisme de control visual. El color groc va ser el pioner, establint-se com a distintiu per als anys 1999, 2002, 2005, 2008, 2011, 2014, 2017, 2020, 2023 i continuarà aquest cicle el 2026 i 2029.

Per la seua part, el color verd correspon als anys 2001, 2004, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2022 i serà el que identifiqui les inspeccions superades el 2025. Aquest any 2024, els vehicles que obtinguin el vistiplau en la seua inspecció tècnica rebran el distintiu de color roig, seguint la seqüència que ja es va utilitzar el 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018 i 2021.

Aquesta rotació cromàtica no només facilita la tasca de les autoritats, sinó que també permet a qualsevol ciutadà identificar ràpidament si un vehicle ha passat la inspecció recentment, contribuint així a la seguretat viària col·lectiva a les carreteres espanyoles.

On s’ha de col·locar correctament el distintiu V -19?

La normativa espanyola és molt precisa respecte a la ubicació d’aquest element: s’ha de col·locar a l’angle superior dret del parabrisa per la cara interior. Per a altres vehicles que no disposin de parabrisa convencional, el distintiu s’ha de situar en un lloc perfectament visible.

El més recomanable, i així ho suggereixen els experts en seguretat viària, és que sigui el mateix personal de l’estació d’ITV que col·loqui l’adhesiu després de finalitzar favorablement la inspecció. D’aquesta forma, es garanteix la seua correcta ubicació sense obstaculitzar la visibilitat del conductor.

És important destacar que les dimensions d’aquests distintius estan rigorosament estandarditzades: les xifres que indiquen el mes han de mesurar 4 mil·límetres d’altura amb un gruix de 0,7 mil·límetres, mentre que els dígits corresponents a l’any assoleixen els 12 mil·límetres amb una espessor de 2 mil·límetres. Aquesta uniformitat facilita el seu reconeixement immediat per part dels agents de trànsit.

Conseqüències legals de no portar el distintiu correctament

Encara que molts conductors desconeixen la seua importància, aquest distintiu forma part de la documentació oficial obligatòria que pot ser requerida en qualsevol control policial, segons estableix el Reial Decret 224/2008 del 15 de febrer, sobre normes generals d’instal·lació i funcionament de les estacions d’inspecció tècnica de vehicles.

Si bé la legislació no preveu sancions específiques per acumular diversos adhesius antics al parabrisa, els experts en seguretat viària adverteixen que l’excés d’adhesius podria derivar en multes de fins 200 euros o fins i tot la pèrdua de punts del carnet, ja que podrien considerar-se elements que dificulten la visibilitat al volant.