Malaltia renal crònica a l’alça

La diabetis i la hipertensió arterial són els dos principals factors de risc per desenvolupar una malaltia renal. Amb l’objectiu de conscienciar sobre la importància del diagnòstic precoç i coincidint amb el Dia Mundial del Ronyó, professionals del Servei de Nefrologia de l’Arnau de Vilanova de Lleida van fer ahir proves de detecció al vestíbul de l’hospital.

La cap de Nefrologia, María Luisa Martín Conde, va alertar que la prevalença de la malaltia renal està augmentant per l’envelliment de la població i que ja afecta el 15%. Una incidència, va assenyalar, que anirà a més. Per això, va destacar la importància de diagnosticar “com més aviat millor” per poder començar el tractament i evitar les conseqüències més greus, com diàlisi o un trasplantament de ronyó.

Segons Conde, la malaltia renal crònica s’ha convertit en un problema greu de salut pública, amb un alt impacte en la qualitat de vida dels pacients i en la despesa sanitària. De fet, va apuntar que el tractament amb diàlisi afecta el 0,1% de la població a Espanya però suposa el 3% de la despesa sanitària. “Té una implicació directa en la qualitat de vida dels pacients, a banda d’un efecte mediambiental molt important.”

La responsable de Nefrologia va estimar que 350 persones de les comarques lleidatanes estan rebent un tractament substitutiu. D’aquests, més de la meitat amb diàlisi: 47 pacients a l’Arnau, 50 més a domicili, 137 al centre perifèric de Lleida i 11 al Pirineu (alguns es desplacen a Andorra o a França per proximitat). Així mateix, entre 60 i 70 persones estan en llista d’espera per a un trasplantament de ronyó. També ahir, en col·laboració amb el Servei de Pediatria i l’Aula Hospitalària de l’Arnau, es va fer un taller per promoure hàbits saludables per als nens i nenes ingressats i les seues famílies.

Què està provocant aquest augment de la malaltia renal crònica?

La prevalença de la malaltia augmenta per l’increment dels factors de risc cardiovascular i per l’envelliment de la població. Fa anys, es va fer un estudi que assenyalava que afectava una de cada vuit persones, i ara ja podrien ser una de cada sis, tenint en compte que aquest percentatge augmenta entre els majors de 65 anys.

Quina població és de risc?

Persones amb diabetis, hipertensió, edat avançada i amb antecedents familiars.

Per què és important el diagnòstic precoç?

És una malaltia que no dona símptomes fins a arribar a estadis molt avançats, per la qual cosa és vital la detecció precoç, ja que cada vegada tenim fàrmacs més eficaços per alentir la progressió i evitar arribar als casos més greus que poden necessitar diàlisi o un trasplantament de ronyó.

És fàcil de detectar?

Es pot fer amb una analítica de sang o d’orina, és una cosa molt fàcil i barata. Per això hem de fer un esforç per la detecció perquè encara queda molt camí per recórrer i és una pena que tenint tantes eines com tenim ara no es detecti a temps.

Com es pot prevenir?

Cuidant-nos, amb una alimentació saludable i fent exercici. Per això és important una educació des de petits perquè cuidar-se evita malalties i, si no es poden evitar, s’incideix en la seua evolució.