Més de la meitat d’espanyols no dorm prou per mantenir la salut

Dormir malament no només genera fatiga, sinó que també altera processos hormonals que regulen la gana i el metabolisme.Unsplash

Segons les últimes dades publicades per la Societat Espanyola de Neurologia (SEN), el 54% de la població adulta espanyola dorm menys hores de les recomanades per mantenir una bona salut. Aquesta xifra, revelada amb motiu del Día Mundial del Son, posa de manifest una problemàtica que els experts qualifiquen ja com un assumpte de salut pública.

L’estudi destaca una altra dada igualment alarmant: el 48% dels adults no gaudeix d’un son de qualitat i un de cada tres espanyols es desperta amb la sensació de no haver descansat prou. Aquestes xifres suposen un seriós risc per a la salut de milions de persones al nostre país.

Conseqüències de no dormir prou: un risc per a la salut

La doctora Celia García, coordinadora del Grup d’Estudi de Trastorns de la Vigília i Son de la SEN, adverteix que la majoria de la població necessita entre 7 i 9 hores diàries de son per trobar-se descansada. "Menys del 5% de la població es podria catalogar com a 'dormidor curt’, persones que en tenen prou amb 5 o 6 hores per sentir-se bé. Per a la resta, és imprescindible dormir més temps", explica l’especialista.

No assolir aquestes hores recomanades pot provocar efectes tant a curt com a llarg termini. En el dia a dia, es tradueixen en problemes d’atenció, menor productivitat, irritabilitat i més risc d’accidents. Tanmateix, les conseqüències a llarg termini resulten encara més preocupants: augmenta significativament el risc de desenvolupar malalties metabòliques com a obesitat i diabetis, hipertensió, problemes de colesterol i triglicèrids.

Les investigacions científiques han demostrat que la falta de son també incrementa el risc de patir malalties vasculars com a ictus o infarts, patologies neurodegeneratives com l’Alzheimer, trastorns mentals com la depressió, i fins i tot està vinculada a una incidència més elevada de certs tipus de càncer.

Què defineix un son de qualitat?

Els experts de la SEN subratllen que un descans adequat ha de complir tres requisits fonamentals: prou durada (entre 7 i 9 hores per a adults), regularitat conforme amb el nostre ritme circadiari, i continuïtat sense interrupcions que permeti completar totes les fases del son (lleuger, profund i REM).

"Quan el nostre son no té la durada adequada, quan els horaris varien excessivament o ens despertem amb freqüència, ja no estem descansant com deuríem", assenyala la doctora García. Aquestes alteracions impedeixen que l’organisme realitzi correctament els seus processos de recuperació física i mental durant la nit.

Hàbits nocius que estan arruïnant el nostre descans

Un recent estudi de la SEN sobre els hàbits de son dels joves espanyols revela comportaments preocupants: més del 60% perd hores de son voluntàriament per a activitats de lleure o interès personal, i més del 80% utilitza dispositius amb pantalla al llit abans d’adormir-se.

La situació no millora en altres grups d’edat. Només el 33% de les dones espanyoles dormen, entre setmana, almenys 7 hores. Per la seua part, més del 50% dels majors de 65 anys pateixen algun trastorn del son, bé per canvis fisiològics propis de l’edat o per alteracions relacionades amb malalties i els seus tractaments.

Els especialistes recomanen prioritzar el descans incorporant bons hàbits com realitzar exercici regularment, evitar menjars copiosos, alcohol i tabac abans de dormir, gestionar l’estrès i limitar l’ús de dispositius electrònics en les hores prèvies al son. També aconsellen adequar l’entorn perquè sigui confortable, silenciós i fosc.

Trastorns del son : una realitat per a milions d’espanyols

Més enllà dels mals hàbits, la SEN estima que més de 4 milions d’espanyols pateixen algun tipus de trastorn del son crònic i greu. L’insomni, l’apnea obstructiva del son, els trastorns del ritme circadiari, la síndrome de cames inquietes, diverses parasòmnies, el trastorn de conducta durant el son REM, la narcolèpsia o la hipersòmnia idiopàtica són els més freqüents entre la població espanyola.

La doctora García fa una crida a consultar amb professionals davant de problemes persistents de son: "És fonamental evitar l’automedicació. Molts remeis, fins i tot els venuts sense recepta, no resulten curatius i poden empitjorar la situació a llarg termini. El pacient amb un trastorn del son mereix una atenció mèdica rigorosa que permeti diagnosticar correctament i oferir tractaments basats en evidència científica".