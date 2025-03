Pensió de 500 euros per a les mestresses de casa: requisits i com sol·licitar-la a Lleida

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

El govern espanyol ha anunciat la implementació d’una nova pensió dirigida a les mestresses de casa a partir de 2025, amb l’objectiu de proporcionar suport econòmic als qui han dedicat la seua vida a cura de la casa. Aquesta prestació, que assolirà els 564,7 euros mensuals (7.905,8 euros anuals), està especialment dissenyada per a dones que no han cotitzat prou a la Seguretat Social per accedir a una pensió contributiva convencional.

Es tracta d’un avenç significatiu en matèria de protecció social per a un col·lectiu que supera els tres milions de persones a Espanya. Segons dades de l’Institut de Majors i Serveis Socials (IMSERSO), aquesta ajuda es canalitzarà a través del sistema de pensions no contributives (PNC), permetent que els qui van dedicar la seua vida a la cura familiar puguin disfrutar d’un ingrés estable durant la seua vellesa.

La nova pensió experimentarà un increment del 14,1% respecte a la quantia actual, passant dels 542,85 euros mensuals de 2024 els 564,7 euros el 2025, distribuïts en 14 pagues anuals. A més, es preveu que continuï augmentant progressivament fins assolir els 592 euros mensuals el 2027.

Requisits per accedir a la pensió no contributiva

Per poder beneficiar-se d’aquesta ajuda, les mestresses de casa hauran de complir una sèrie de requisits establerts per la Seguretat Social:

Edat i residència: És imprescindible haver complert els 65 anys i acreditar una residència en territori espanyol durant almenys deu anys des dels 16 anys d’edat. D’aquest període, dos anys han de ser consecutius i immediatament anteriors a la data de sol·licitud.

Situació econòmica: La sol·licitant ha de mancar de prou ingressos, establint-se per a 2025 un límit de 7.905,8 euros anuals per a persones que viuen soles. Aquest llindar varia segons el nombre de convivents i el seu grau de parentiu.

Incompatibilitats: Aquesta prestació és incompatible amb la pensió no contributiva d’invalidesa i amb qualsevol de les pensions assistencials existents.

Llindars d’ingressos segons la unitat familiar

La Seguretat Social estableix diferents límits d’ingressos depenent de la situació de convivència de la sol·licitant:

Per als qui conviuen només amb el seu cònjuge i/o parents consanguinis de segon grau:

- 2 convivents: 13.439,86 euros anuals

- 3 convivents: 18.973,92 euros anuals

- 4 convivents: 24.507,98 euros anuals

Si entre les persones amb qui conviu hi ha algun parent consanguini de primer grau (pares o fills):

- 2 convivents: 33.599,65 euros anuals

- 3 convivents: 47.434,80 euros anuals

- 4 convivientes: 61.269,95 euros anuals

Procés de sol·licitud: tràmits online i presencials

Les interessades poden presentar la seua sol·licitud per a aquesta pensió a través de dos vies principals:

Via telemàtica: La gestió pot realitzar-se completament online mitjançant la seu electrònica de la Seguretat Social. Per a això és necessari disposar d’identificació digital (Cl@ve, certificat digital o DNI electrònic). El procés inclou omplir un formulari amb dades personals i adjuntar la documentació requerida.

Tràmit presencial: També és possible sol·licitar la prestació anant personalment a les oficines habilitades. En el cas de Lleida, cal contactar amb la Direcció General de Prestacions Socials, situada en el Passeig del Taulat, 266-270 de Barcelona. El telèfon és el 934 831 000 i el correu electrònic, gestioprestacions.dretssocials@gencat.cat

Documentació necessària per a la tramitació

Per completar el procés de sol·licitud, s’han de presentar els següents documents:

Document d’identitat ( DNI o NIE )

Certificat d’empadronament

Justificants d’ingressos personals