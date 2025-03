Un estudi desmunta la creença que el vi negre és més saludable que el blanc

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Un nou estudi científic publicat recentment a la revista especialitzada 'Nutrients' ha desmuntat la creença popular que el vi negre és més saludable que el blanc. Els investigadors, després d’analitzar dades de gairebé 96.000 persones procedents de 42 estudis observacionals, no van trobar evidències concloents que el vi negre redueixi el risc de càncer en comparació amb el blanc. Tanmateix, el consum de vi blanc sí que va mostrar un increment del 22% en el risc de desenvolupar càncer de pell, una diferència significativa que ha sorprès els experts.

Eunyoung Cho, professora associada d’Epidemiologia i Dermatologia a la Universitat de Brown (Estats Units) i codirectora de l’estudi, va explicar: "La nostra anàlisi va incloure el major nombre possible d’estudis epidemiològics publicats que exploraven per separat la relació entre el consum de vi negre i blanc i el risc de càncer i els resultats no van revelar diferències significatives en el risc de càncer entre el vi negre i el blanc en general. Tanmateix, sí que es va observar una distinció respecte al risc de càncer de pell. En concret, el consum de vi blanc, però no de vi negre, es va associar a un risc més gran de càncer de pell".

Encara que els investigadors no han pogut determinar amb exactitud per què el vi blanc presenta aquesta associació específica amb el càncer cutani, apunten possibles comportaments de risc relacionats amb el seu consum, com l’ús inadequat de protecció solar o l’exposició a cabines de bronzejat. No obstant, aquests factors no expliquen completament per què el vi blanc, en particular, seria el responsable d’aquest increment del risc.

Més risc en dones que consumeixen vi blanc

Una altra troballa destacable de l’estudi va ser la detecció d’una correlació més gran entre el consum de vi blanc i l’augment del risc general de càncer entre les dones. Aquesta dada, segons subratllen els autors, justifica la necessitat de realitzar noves investigacions per comprendre els mecanismes subjacents que podrien explicar aquesta diferència de gènere en la resposta al vi blanc.

Aquesta metaanàlisi, pionera en el seu camp, qüestiona seriosament la percepció generalitzada sobre els suposats beneficis per a la salut del vi negre davant el blanc. Els científics recorden que l’alcohol, independentment del seu tipus, conté etanol que es metabolitza en compostos nocius per a l’ADN i les proteïnes, contribuint al desenvolupament de diversos tipus de càncer.

L’impacte global de l’alcohol en el càncer

Les xifres globals revelen la magnitud del problema: el 2020, el consum excessiu d’alcohol es va vincular amb més de 740.000 casos de càncer a tot el món, la qual cosa representa aproximadament el 4,1% de tots els diagnòstics oncològics registrats aquell any. Aquestes dades reforcen la importància de considerar el consum d’alcohol com un factor de risc significatiu per al desenvolupament de càncer, independentment del tipus de beguda alcohòlica que es consumeixi.