Jornada pionera a l’Arnau sobre el tractament de l’endometriosi

L’endometriosi afecta una de cada deu dones, però continua sent una gran desconeguda. Els experts apunten que moltes pacients tarden entre 7 i 10 anys a ser diagnosticades perquè el dolor menstrual s’ha normalitzat. Per donar visibilitat a aquesta malaltia crònica, de la qual ahir es va commemorar el Dia Mundial, l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida va acollir una jornada pionera amb especialistes en ginecologia, urologia i cirurgia colorectal.

La doctora de l’Arnau Montse Cubo, ginecòloga experta en endometriosi i organitzadora de la jornada, va explicar a SEGRE que els últims anys s’ha visibilitzat més aquesta patologia, però que el diagnòstic continua costant.

Pot tenir símptomes com dolor, infertilitat i una sèrie de complicacions que impacten de forma significativa en la qualitat de vida de les dones que la pateixen, afectant no només els òrgans reproductors femenins sinó també altres àrees dels aparells urològic i digestiu.

Per al seu tractament, segons Cubo, cada vegada es tendeix més pel mèdic i menys pel quirúrgic. En aquest últim cas, és vital la col·laboració de professionals de diferents especialitats per oferir solucions menys invasives i que puguin proporcionar una millor qualitat de vida a les pacients.

“Les dones que pateixen endometriosi poden veure afectat el seu estil de vida al veure’s limitades, per la qual cosa és important abordar teràpies que els ajudin a millorar la seua qualitat de vida”, va destacar Cubo. La ginecòloga va assenyalar que s’està avançant, però “encara queda molt per investigar” sobre aquesta malaltia que, va dir, “s’ha normalitzat”. “Encara no sabem per què apareix i seria interessant aconseguir un tractament preventiu”, va indicar.

Tanmateix, va remarcar que “si tenim més coneixements podrem també millorar l’atenció que donem a aquestes pacients”. Cubo va afirmar que la jornada d’ahir és el primer que reuneix especialistes de les diferents àrees, a banda de compartir els últims avenços en cirurgia.

A la tarda, estava prevista una sessió de rehabilitació per a pacients amb endometriosi al CAP Onze de Setembre.

D’altra banda, Salut ultima un projecte per millorar l’atenció a la salut afectiva, sexual i reproductiva de la dona i les primeres proves pilot han aconseguit reduir l’espera per a la llevadora i ginecologia.