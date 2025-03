L'Agència de Ciberseguretat activa un canal a WhatsApp per alertar de ciberestafes i obre una bústia per reportar-ne

Publicat per agències Creat: Actualitzat:

L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha posat en marxa un canal d'avisos i alertes a través de WhatsApp. És una prova pilot amb l’objectiu de facilitar a la ciutadania informació de servei sobre estafes i problemes de seguretat a internet amb una afectació massiva. L'Agència ja tenia un espai web dedicat a les alertes de ciberseguretat. En paral·lel a la posada en marxa del canal, també ha habilitat en aquest espai web un formulari perquè els ciutadans puguin avisar de ciberestafes que detectin. La directora de l’Agència de Ciberseguretat, Laura Caballero, preveu que les ciberestafes incrementin aquest any, ja que s'utilitzaran les dades robades en mesos anteriors, i que es tornin més sofisticades amb la intel·ligència artificial (IA).

La directora de l’Agència de Ciberseguretat explica que a través del canal de WhatsApp informaran sobre les ciberestafes que s’estan produint per a una major prevenció, de manera que els ciutadans “puguin identificar-les i no picar-hi”. Caballero destaca que amb aquesta iniciativa volen “apoderar” els ciutadans i “donar-los eines perquè siguin capaços de moure’s en el món digital d’una manera més segura”.

L’Agència també habilita una bústia perquè siguin els ciutadans els que informin de possibles fraus en línia. Serà una font més que l’ens utilitzarà per als avisos del canal de WhatsApp per “democratitzar d’alguna manera la informació de les ciberestafes”. Caballero precisa que no és una bústia de denúncia policial i indica que existeix un servei de suport en l'àmbit estatal, a través de l’Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE), per a quan es pateix una ciberestafa. Per la seva banda, l’Agència està treballant en diverses iniciatives per completar aquest suport.

200 ciberestafes denunciades al dia a Catalunya

Segons dades del Ministeri de l’Interior, durant el 2024 es van denunciar a Catalunya 71.772 estafes cibernètiques, que es tradueix en gairebé 200 diàries.

En els darrers anys, s’ha produït un increment important en les trucades fraudulentes, els correus electrònics i els missatges de text que intenten estafar la ciutadania. A més, s’han popularitzat altres amenaces cibernètiques fins ara minoritàries, com per exemple fraus a través d’aplicacions de missatgeria o amb codis QR. Caballero alerta que n’hi ha "de tota mena" i per diverses plataformes, com per WhatsApp, trucades o missatges de text SMS.

La directora de l’organisme assenyala que, d’acord amb l’informe de prospectives de ciberseguretat del 2025 publicat fa unes setmanes, preveuen que aquest any augmentin les estafes cibernètiques pels robatoris massius de dades personals que es van cometre el 2024. També ha alertat que, amb la IA, les estafes podran ser més sofisticades.

Caballero matisa, de tota manera, que la IA encara no s’està utilitzant de manera massiva per cometre ciberestafes perquè els enganys amb aquests algoritmes, com poden ser els hipertrucatges (manipulacions audiovisuals), són molt complexos de desenvolupar i encara no han assolit un nivell de perfecció.

En qualsevol cas, davant aquest augment que s’anticipa de ciberestafes, l’Agència considera essencial sensibilitzar la ciutadania per prevenir situacions de risc. El coneixement d’aquestes estafes pot ser molt útil per tal que els ciutadans estiguin preparats en cas que en rebin alguna. Tot i la posada en marxa del canal, les alertes i avisos de ciberseguretat es continuaran publicant a l’espai web i es difondran a través de les xarxes socials de l’Agència de Ciberseguretat.