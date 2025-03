Alarma per l’escalada del preu dels ous: un 25% més cars en només dos setmanes

Publicat per agencias Creat: Actualitzat:

L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha llançat una alerta davant de l’impactant increment del preu dels ous, que ha arribat a disparar-se fins un 25,2% en tot just dos setmanes. Aquest augment, especialment acusat en les categories més econòmiques, està generant preocupació entre els consumidors espanyols en un moment d’alta sensibilitat pels preus de la cistella de la compra.

Segons les anàlisis de preus realitzats per l’OCU, els ous de categoria 'M,' tradicionalment els més assequibles en supermercats, han experimentat l’increment percentual més gran. La dotzena, que fa quinze dies es comercialitzava entre 2,07 i 2,10 euros, ara assoleix els 2,60 euros com a preu de referència en la majoria de cadenes de distribució espanyoles.

El fenomen afecta de manera desigual segons el tipus de producte. Mentre els ous de talla 'L’ han patit un increment mitjà del 15,4%, els procedents de gallines criades a terra ("gallines en llibertat") han pujat un 20,2%. Per la seua part, els ous campers han experimentat una alça del 16%, quedant els ecològics com els menys afectats amb un increment del 6,8%.

Un augment de preus sense causa clara

El més cridaner d’aquesta situació, segons destaca l’OCU, és que "no hi ha una sola causa que expliqui per si sola aquest espectacular increment del preu en només dos setmanes". L’organització assenyala que, encara que part de l’augment es deu a la pujada de preus en origen, no existeix una justificació clara basada en increments de costos de producció, com va passar el 2022 i 2023 amb les pujades del pinso o l’energia.

L’OCU apunta a un possible component especulatiu relacionat amb la crisi de grip aviària que afecta els Estats Units. Aquesta situació, juntament amb les mesures preventives adoptades a Europa per evitar la propagació del virus, estaria creant un clima propici per justificar increments anticipats: "Es genera la percepció entre els ciutadans que la crisi o els seus efectes arribaran abans o després a Espanya i, per tant, cal apujar ja els preus".

Davant d’aquesta conjuntura, l’organització ha sol·licitat formalment "a les diferents administracions amb competències en la matèria que vigilin l’evolució del preu dels ous per evitar situacions d’especulació i pujades de preus no justificades que perjudiquin als consumidors".

El sector productor assenyala un desequilibri entre oferta i demanda

Per la seua part, les empreses productores d’ous a Espanya reconeixen que existeix "certa tensió" al mercat, encara que atribueixen aquesta situació a un desajust entre la capacitat de subministrament i una demanda en constant creixement.

Mari Luz de Santos, directora de la Federació Espanyola d’Empreses del Sector de la Producció d’Ous i Ovoproductes (Federovo), ha destacat en declaracions a Europa Press que "l’ou està de moda" a causa de les seues "excel·lents propietats nutricionals". Aquesta popularitat es reflecteix en les xifres: el 2023, els ous van ser l’aliment de la cistella de la compra el consum de la qual més va créixer a Espanya, amb un increment del 8,7%.

El consum anual al nostre país assoleix els 137 ous per persona, una xifra lleugerament inferior en comunitats com Andalusia, on se situa en 133 unitats per habitant i any.

Quin impacte té l’ou en l’economia domèstica espanyola?

L’ou constitueix un aliment bàsic en la dieta mediterrània i en la gastronomia espanyola, representant una font proteica econòmica per a moltes famílies. La seua versatilitat culinària i el seu valor nutricional el converteixen en un producte indispensable en la majoria de cases.

Precisament pel seu caràcter essencial, les fluctuacions en el seu preu afecten especialment les economies més vulnerables. Un increment del 25% suposa una pressió addicional en un context on la inflació alimentària ha estat un dels principals maldecaps per als consumidors en els últims anys.

Els economistes adverteixen que aquests augments sobtats en productes bàsics poden tenir un efecte dòmino en la percepció d’inflació i contribuir a tensar les expectatives de preus en altres sectors de l’alimentació.

Com afecta la grip aviària al mercat global d’ous?

La grip aviària representa una amenaça recurrent per a la indústria avícola mundial. El brot actual als Estats Units està provocant el sacrifici de milions d’aus i generant importants distorsions al mercat internacional.

Espanya, com a cinquè productor europeu d’ous, podria beneficiar-se a mitjà termini d’aquesta situació mitjançant l’augment d’exportacions. Tanmateix, a curt termini, la preocupació per possibles contagis i les mesures preventives estan generant tensions en els preus nacionals.

Els experts del sector apunten que els protocols sanitaris europeus són extraordinàriament rigorosos, el que proporciona garanties sanitàries però també incrementa els costos de producció, especialment en moments d’alerta sanitària internacional.

Quant temps podria mantenir-se aquesta pujada de preus?

Encara que resulta difícil realitzar pronòstics en un mercat tan volàtil, els analistes del sector coincideixen que la normalització de preus dependrà de diversos factors: l’evolució de la crisi sanitària als Estats Units, la capacitat d’adaptació dels productors espanyols a la creixent demanda i l’efectivitat de les possibles mesures de vigilància que implementin les administracions.

Les organitzacions de consumidors recomanen comparar preus entre establiments, ja que s’estan observant diferències significatives segons cadenes i formats comercials. Així mateix, suggereixen prioritzar productes de proximitat, que solen tenir cadenes de subministrament més estables i menys susceptibles a fluctuacions especulatives.

La situació actual posa de manifest, una vegada més, la vulnerabilitat de les cadenes alimentàries globalitzades davant de crisis sanitàries i la necessitat de reforçar els mecanismes de supervisió per garantir que les variacions de preus responguin a factors objectius i no a moviments especulatius.