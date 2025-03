Expo Tren tanca a tota màquina

Publicat per Marc Carbonell Lleida Creat: Actualitzat:

La fira Lleida Expo Tren, referent estatal i internacional del modelisme ferroviari, va tancar ahir la 14 edició amb una “satisfacció absoluta” dels organitzadors al complir-se les seues previsions i reunir uns 9.000 assistents al pavelló 4 de Fira de Lleida durant tot el cap de setmana. El director, Raül Valls, va explicar que hi va haver un “lleuger augment de públic familiar” i va assegurar que Lleida és ideal per allotjar el certamen perquè “no és una ciutat gaire gran, a les quals moltes persones no van perquè són més cares i incòmodes, i està en una ubicació estratègica per les seues bones comunicacions per tren i carretera”. També va destacar la “gran gastronomia” i va indicar que “ens consta que gairebé tots els hotels han estat plens, ja que el 70 per cent del nostre públic és de fora de la ciutat”.

Aquesta última edició ha comptat amb 400 persones acreditades de 67 expositors, entre lúdics i comercials, procedents de firmes i associacions de l’Estat, Alemanya, França i Portugal. Entre aquests l’Associació d’Amics del Ferrocarril de Valls i de l’Alt Camp, els membres de la qual no van perdre l’oportunitat de reclamar una millora del servei de Rodalies. “Hem volgut posar pancartes i persones manifestant-se a la nostra maqueta del pont antic de Picamoixons per denunciar el mal funcionament de Renfe i Adif”, va explicar Jordi Sans, de l’associació. Els cartells mostraven missatges com “estem farts de promeses, volem que els trens funcionin” o “volem arribar a temps, se’ns acaba la paciència”.

El certamen assolirà el 15 aniversari l’any que ve. “Aprofitarem el 200 aniversari del primer tren del món i ens agradaria celebrar una edició especial, amb col·laboracions institucionals per posar en relleu la cultura ferroviària a nivell museístic”, va explicar Valls, que va valorar que “el ferrocarril ben portat, sense els problemes que estem tenint, és el transport del futur”.