Ni licors ni ibèrics: aquest és el producte més robat als supermercats de Catalunya

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

El panorama de furts als supermercats catalans ha experimentat un canvi significatiu durant l’últim any. Segons revela el recent estudi elaborat per The Source Tagging Company, empresa especialitzada en protecció antirobatoris per a establiments comercials, l’oli d’oliva s’ha convertit en el producte més sostret als supermercats de Catalunya el 2024, desbancant les begudes alcohòliques que tradicionalment ocupaven aquesta posició.

Els investigadors han establert una correlació directa entre l’increment de robatoris d’oli d’oliva i la notable pujada de preus que ha experimentat aquest producte bàsic de la dieta mediterrània. Malgrat que en els últims mesos el cost s’ha moderat lleugerament, els delinqüents professionals "han trobat un filó" en aquest producte d’alt valor, segons expliquen els autors de l’informe. El fenomen no és exclusiu de Catalunya, ja que l’oli d’oliva lidera el rànquing de productes més robats en 12 comunitats autònomes, incloent-hi Madrid, les Balears i Andalusia. Tan sols a La Rioja, Navarra, País Basc, Galícia i les Canàries els vins o licors continuen sent els articles més sostrets.

El top 5 de productes més robats en supermercats catalans

Centrant l’anàlisi específicament en Catalunya, l’estudi de The Source Tagging Company detalla que els cinc productes més sostrets als establiments comercials durant 2024 són, per aquest ordre:

1. Oli d’oliva: S’ha convertit en l’objectiu principal dels lladres a causa del seu elevat preu i facilitat de revenda. La crisi de producció que ha afectat aquest producte en els últims anys ha disparat el seu valor al mercat.

2. Licors: Encara que han perdut la primera posició, les begudes alcohòliques continuen sent molt cobejades pels lladres, especialment les botelles d’alta gamma que poden arribar a preus considerables.

3. Cafè: Aquest producte, particularment en les seues varietats prèmium i càpsules, representa un objectiu freqüent a causa del seu valor relativament alt i mida reduïda. A més, son fàcils d'amagar.

4. Tonyina o bonítol: Les conserves de peix de qualitat, especialment la ventresca de tonyina, figuren entre els articles més sostrets als supermercats catalans pel seu elevat preu per unitat.

5. Xocolate: Tanca el rànquing dels productes més robats, especialment les varietats prèmium i tauletes d’origen o composició especial.

Tendència estatal: productes de valor davant bàsics de primera necessitat

L’informe destaca un patró significatiu: els productes més sostrets són generalment els de més valor econòmic, no els bàsics de primera necessitat com a arròs o pasta. A més de l’oli, altres articles freqüentment robats al territori estatal inclouen embotits ibèrics, vins de qualitat i conserves prèmium de bonítol o ventresca de tonyina.

Les cadenes de supermercats ja estan en alerta davant de la possibilitat que s’incrementin els furts de productes com el xocolate, el cafè i les cremes solars, tots ells amb preus a l’alça en els últims mesos. Aquesta preocupació ha portat molts establiments a reforçar les mesures de seguretat, especialment a les seccions on s’ubiquen aquests articles de més valor.

Mapa de furts: diferències regionals a Espanya

L’estudi de The Source Tagging Company ha elaborat un complet mapa dels productes més robats per comunitats autònomes, revelant interessants patrons geogràfics. Mentre que l’oli d’oliva domina clarament en la major part del territori espanyol, hi ha particularitats regionals significatives:

A Galícia, el marisc i els licors encapçalen la llista de productes més sostrets.

Les comunitats del nord com País Basc, Navarra i La Rioja mantenen els vins i licors com els articles més robats.

A les Canàries, les begudes alcohòliques continuen sent el principal objectiu dels furts.

Andalusia, principal productora d’oli d’oliva, veu com aquest producte lidera també el rànquing de sostraccions.

Mesures de prevenció implementades pels supermercats

Davant de l’augment de furts de determinats productes, els supermercats espanyols han intensificat les seues estratègies de protecció. Entre les mesures més comunes es troben:

Sistemes antifurt específics per a botelles d’oli i altres productes d’alt valor.

Ubicació estratègica d’aquests articles en zones més vigilades o d’accés controlat.

Increment de la presència de personal de seguretat als establiments.